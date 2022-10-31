انهيارات الجسور الأكثر دموية خلال الأعوام العشرين الماضية

كان انهيار جسر معلّق في ولاية غوجارات الهندية الأحد، أحد أكثر هذه الحوادث دموية والتي تهزّ البلاد منذ سنوات.

في ما يأتي، بعض حوادث انهيار جسور خلال العقدين الماضيين خلّفت ما لا يقل عن 20 قتيلا أو مفقودا في كل أنحاء العالم.

- 2022: 75 قتيلا على الأقل في انهيار جسر غوجارات -

قتل 75 شخصا على الأقل الأحد بانهيار جسر معلّق في موربي بولاية غوجارات الهندية يعود بناؤه إلى مئة عام.

ونقلت وسائل إعلام محلّية عن مسؤولين قولهم إن حوالي 500 شخص من بينهم نساء وأطفال كانوا على جسر موربي يؤدون طقوسا لمهرجان ديني رئيسي حين انقطعت الأسلاك التي تدعمه ما أدى إلى انهيار الهيكل بأكمله في النهر.

- 2021: 26 قتيلا في مدينة مكسيكو -

في أيار/مايو 2021، انهار جزء مرتفع من مسار في نظام مترو مدينة مكسيكو، ما أدى إلى تحطم قطار ركاب ومقتل 26 شخصا وإصابة العشرات.

-2018: 43 قتيلا في جنوة -

في آب/أغسطس 2018، قُتل 43 شخصا بانهيار جسر في مدينة جنوة الإيطالية. وانهار جسر موراندي، وهو جزء من طريق سريع رئيسي يربط فرنسا وإيطاليا، وسط هطول أمطار غزيرة في آب/أغسطس، ما أدى إلى سقوط عشرات المركبات وركابها إلى الهاوية.

- 2016: 26 قتيلا في كولكاتا -

في العام 2016، أدى انهيار جسر في شارع مزدحم في مدينة كولكاتا في شرق الهند إلى مقتل 26 شخصا على الأقل. وانتشل عناصر الإنقاذ حوالي 100 شخص مصابين بجروح من تحت ألواح إسمنتية ومعدنية ضخمة.

- 2011: 32 قتيلا على الأقل في شمال شرق الهند -

في تشرين الأول/أكتوبر عام 2011، قتل 32 شخصا على الأقل عندما انهار جسر يضيق بحشد من المحتفلين في شمال شرق الهند على مسافة نحو 30 كيلومترا من بلدة دارجيلنغ الجبلية.

وبعد أقل من أسبوع على ذلك الحادث، لقي حوالي 30 شخصا حتفهم عندما انهار جسر للمشاة فوق نهر في ولاية أروناتشال براديش في شمال شرق البلاد.

- 2007: قتلى في النيبال والصين -

في آب/أغسطس 2007، قُتل ما لا يقل عن 64 عاملا عندما انهار جسر نهري في مقاطعة هونان في وسط الصين أثناء استكمال بنائه.

وفي كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، قتل 16 شخصا على الأقل وفقد 25 في النيبال بعد انهيار جسر مزدحم بالحجاج في غرب البلاد. وعند وقوع الحادث، كان هناك 400 شخص على الجسر يعبرون فوق نهر بهري الواقع على مسافة 380 كيلومترا غرب العاصمة كاتماندو. وتمكن نحو 100 شخص من السباحة إلى بر الأمان.

- 2006: باكستان والهند -

في آب/أغسطس 2006، لقي 40 شخصا على الأقل حتفهم في باكستان بعد انهيار جسر في ماردان، على مسافة 50 كيلومترا من بيشاور في شمال غرب البلاد، بفعل هطول أمطار موسمية غزيرة.

وفي كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، قتل 34 شخصا على الأقل عندما انهار جسر عمره 150 عاما على قطار ركاب في محطة للسكك الحديد في ولاية بيهار في شرق الهند.

- 2003: الهند وبوليفيا -

في آب/أغسطس 2003، قتل 20 شخصا في الهند من بينهم 19 طفلا عندما انهار جسر في نهر قرب بومباي، ما تسبب في سقوط حافلة مدرسية وأربع مركبات أخرى في النهر.

وفي كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، قتل 29 شخصا في بوليفيا بعدما جرفت فيضانات جسرا أثناء عبور حافلة عليه.