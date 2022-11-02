الفنانة دينا حايك مصابة بسرطان الثدي وأول ظهور لها بشعر مستعار

كشفت المغنية اللبنانية دينا حايك عن خضوعها منذ 6 أشهر للعلاج الكيميائي من سرطان الثدي الذي اكتشفته عن طريق الصدفة، وهو من الدرجة الثالثة، القابلة للشفاء.

وقد اكتشفت إصابتها خلال مشاركتها في "حملة أكتوبر لتشجيع النساء على إجراء فحص مبكر" يسمح بعلاج ناجع في مراحل المرض الأولى.

وشكرت المتابعين على دعمهم لها في المحنة الصحية التي تواجهها، كما خصت بالشكر الفنانين والإعلاميين الذين سألوا عن حالتها وغمروها بمحبتهم، على حد تعبيرها.

وكانت الفنانة، البالغة من العمر 42 عاما، عانت من فيروس في أنفها قبل سنوات اضطرها لإجراء جراحة في الأنف عادت عليها بعواقب سلبية أبعدتها عن الغناء 18 شهرا.

وقد أطلت بكامل أناقتها على محبينها في صورة نشرتها عبر صفحتها على إنستغرام، مرتدية فستاناً أحمر اللون وشعرا مستعارا أسودا بعد أن صرحت سابقا بتساقط شعرها بسبب العلاج الكيميائي.

رسائل دعم ومحبة

وقد تفاعل عدد من النشطاء والمشاهير عبر منصات التواصل الاجتماعي مع خبر إصابة الفنانة اللبنانية بسرطان الثدي، وأعربوا عن دعمهم لها من خلال منشورات عبر صفحاتهم.

وكتبت الإعلامية نضال الأحمدية "قلبي عندك ورايحا لعندك.. آخدي معي المتي.. إنتِ حبيبتي وسلامة كل نقطة بجسمك.. مار الياس يحميك".

من جانبه، حرص الفنان رامي عياش على دعم صديقته دينا حايك وتمني الشفاء العاجل لها بعد إصابتها بسرطان الثدي من خلال منشور عبر حسابه على منصة تويتر.

وقد عانت الفنانة اللبنانية إليسا من المرض قبل بضع سنوات وقامت بحملات توعية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي في شهر أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي.

يذكر أن مشوار دينا حايك الفني بدأ منذ 23 عاماً بعد أن قررت التخلي عن دراسة المحاماة وامتهان الغناء. وقد عرفت نجاحات عديدة في لبنان والدول العربية من خلال أغاني متنوعة منها سحر الغرام، طير اليمام، آه يا عمري، كتبتلك، متأسفة، درب الهوى، ليه حنضيع، وصالحة.