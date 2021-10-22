انطلاق حملة "القطار الوردي" في الجزائر للتوعية بسرطان الثدي

نظمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الأربعاء النسخة الأولى من "القطار الوردي"، وهي حملة توعوية حول سرطان الثدي بالتعاون مع جمعية البدر الوطنية وبمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي 2021.

الكشف المبكر لسرطان الثدي

وقام متطوعو الجمعية برحلة من العاصمة إلى وهران ذهابا وإيابا لإطلاع المسافرين على سرطان الثدي، كيفية اكتشافه مبكرا وكيفية التعايش معه. كما وزعوا منشورات باللون الوردي بعنوان "الاكتشاف المبكر ينقذ حياتك".

وتقول إحدى المتطوعات: "أي امرأة تشك في أي عارض يجب أن تستشير الطبيب قبل فوات الأوان".

يتصدر سرطان الثدي قائمة أكثر أنواع السرطان انتشارا في الجزائر، ويتم تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة كل عام.

ووفقا لبيانات ملف السرطان الوطني الجزائري، هناك نسبة كبيرة من السيدات اللواتي يصبن بسرطان الثدي تحت عمر 40 عاما، بعكس أغلب المصابات في أوروبا واللواتي يصبن بعد سن الستين.