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رياضة

مانويل نوير يطلق منتج للعناية بالبشرة ويكشف عن إصابته السابقة بسرطان الجلد

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بقلم:  يورونيوز
مانويل نوير حارس المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ في مؤتمر صحفي شتوتغارت، ألمانيا، 30 أغسطس، 2021.
مانويل نوير حارس المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ في مؤتمر صحفي شتوتغارت، ألمانيا، 30 أغسطس، 2021.   -   حقوق النشر  Tom Weller/(c) Copyright 2021, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

أعلن مانويل نوير، حارس المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ، الثلاثاء إصابته السابقة بسرطان الجلد وخضوعه لثلاث عمليات جراحية ناجحة في وجهه.

إطلاق منتج خاص للعناية بالبشرة "نيوكي"

وكشف نوير، البالغ 36 عامًا عن هذه المعلومات خلال بيان صحفي وفيديو على إنستغرام أعلن فيه عن إطلاق منتج خاص للعناية بالبشرة "نيوكي" برفقة أنجليك كيربر، لاعبة كرة المضرب المتوجة بثلاثة ألقاب كبرى.

وقال بطل العالم عام 2014: "كلانا لدينا قصة شخصية للغاية عندما يتعلق الأمر بأمراض الجلد. أنجليك مصابة بفرط التصبُّغ الناتج عن الشمس وفي حالتي سرطان الجلد في وجهي، والذي خضعت على إثره لثلاث عمليات جراحية".

وتابع: "لهذا السبب أولينا اهتمامًا خاصًا لعدم تجاهل أي أمر يتعلق بالحماية من أشعة الشمس: لأنني أتدرب في الخارج طوال الوقت وأحب أيضًا قضاء وقت فراغي في الطبيعة".

ويغيب نوير عن بايرن ميونيخ منذ أوائل تشرين الأول/الماضي بسبب إصابة في الكتف، لكن مدربه يوليان ناغلسمان ألمح الى أن الحارس قد يعود أمام المضيف هرتا برلين في الدوري السبت، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق كأس العالم.

وخاض نوير آخر مباراة تنافسية في التعادل 2-2 مع بوروسيا دورتموند، ولم يتأثر بايرن بغيابه، إذ فاز بجميع المباريات التي خاضها في جميع المسابقات (3 في الدوري ومثلها في دوري أبطال أوروبا) بوجود سفيلن أولرايش في حراسة المرمى.

المصادر الإضافية • أ ف ب