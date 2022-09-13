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الأرجنتين

مقتل مشجع بالرصاص في اشتباكات قبل مباراة كرة قدم في الأرجنتين

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
احتفال مشجعي بوكا جونيورز بعد فوزهم على ريفر بليت خلال مباراة الدوري الأرجنتيني للمحترفين في ملعب لا بومبونيرا في بوينس آيرس، 11 سبتمبر 2022
احتفال مشجعي بوكا جونيورز بعد فوزهم على ريفر بليت خلال مباراة الدوري الأرجنتيني للمحترفين في ملعب لا بومبونيرا في بوينس آيرس، 11 سبتمبر 2022   -   حقوق النشر  JUAN MABROMATA / AFP

قضى مشجع يبلغ من العمر 36 عامًا قتلاً بالرصاص في الأرجنتين خلال اشتباكات بين مشجعين متناحرين ينتمون إلى النادي ذاته، قبل مباراة في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، وفق ما قالت الشرطة الثلاثاء.

وقال شهود إن الاشتباكات وقعت بين أنصار نادي أتلتيكو دي سان مارتين في مدينة سان ميغيل دي توكومان في شمال غرب البلاد مساء الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "تيلام" عن مصادر بالشرطة أن الجماهير كانت متوجهة إلى الملعب لحضور المواجهة ضد بيلغرانو بين صاحبي المركزين الاول والثاني في الدوري.

وقال رئيس سان مارتين روبن مويسيلو إن الضحية أصيبت في رقبتها من الخلف.

وطوّقت الشرطة المنطقة بعد الحادثة لكن المباراة أقيمت وانتهت بفوز سان مارتين 1- صفر.

تم فتح تحقيق في جريمة قتل وقال نائب رئيس شرطة توكومان خوان إيبانييس "تم التعرف على الجاني بالفعل".

مساء الاثنين أيضًا، ألقي القبض على حوالي 15 شخصًا وأصيب ثلاثة من رجال الشرطة عندما حاول مشجعو نادي نويفا شيكاغو من الدرجة الثانية اقتحام غرف تغيير الملابس بعد هزيمة فريقهم 2-3 أمام ألماغرو.

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وفقًا لمنظمة "سالفيموس أل فوتبول" (فلنُنقذ كرة القدم) غير الحكومية، أدت الاشتباكات العنيفة داخل الملاعب وخارجها إلى مقتل أكثر من 300 شخص منذ أن أصبحت كرة القدم الأرجنتينية محترفة في الثلاثينيات.