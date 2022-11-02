English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
العالم

بايدن يحذّر من أن رفض نتائج الانتخابات النصفية "يمهّد الطريق للفوضى"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن   -   حقوق النشر  أ ب

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، من أن رفض بعض المرشحين الجمهوريين قبول نتائج انتخابات منتصف الولاية "يمهد الطريق للفوضى".

وقال بايدن في مقتطفات نشرها البيت الأبيض من خطاب سيلقيه في وقت لاحق الأربعاء "هناك مرشحون يتنافسون على مناصب من كل المستويات في أمريكا.. لا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات التي يخوضونها".

وأضاف "يمهد ذلك الطريق للفوضى في أمريكا، وهو أمر غير مسبوق وغير قانوني وغير أمريكي".

وتابع الرئيس الديمقراطي "كما قلت من قبل، لا يمكنك أن تحب بلدك فقط عندما تفوز". وأردف في كلمته قبل ستة أيام من الانتخابات النصفية، "هذه ليست سنة عادية".

وأوضح "في سنة عادية، لا نواجه كثيرا سؤال ما إذا كان الصوت الذي ندلي به سيحافظ على الديموقراطية أو يعرضها للخطر". وأضاف "لكن ذلك هو الحال هذه السنة".

ويتهم الجمهوريون الرئيس بسوء إدارة الملف الاقتصادي، ويظهرون ثقة متزايدة في إمكانية إطاحة الغالبية الديمقراطية في الكونغرس في استحقاق 8 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويجدد الأمريكيون في انتخابات منتصف الولاية جميع المقاعد الـ435 في مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، كما تشمل انتخاب حكام ولايات ومسؤولين محليين.

ووفق استطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك" ونُشر الأربعاء، يعتقد 36 بالمئة من الأمريكيين أن التضخم هو أكثر القضايا "إلحاحا" التي تواجه البلاد. وتأتي ثانيا (10 بالمئة) حقوق الإجهاض التي حاول الديمقراطيون حشد قاعدتهم حولها. 

ويقدّر مراقبو الانتخابات أن الديمقراطيين سيخسرون غالبيتهم في مجلس النواب لصالح الجمهوريين الثلاثاء، في حين أن حفاظهم على غالبيتهم في مجلس الشيوخ ما يزال موضع شكّ.

المصادر الإضافية • أ ف ب