دوري أبطال أوروبا: ميلان آخر المتأهلين إلى ثمن النهائي

حسم ميلان تأهله إلى ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، بفوزه الصريح على سالزبورغ النمساوي 4-صفر ضمن منافسات المجموعة الخامسة الأربعاء في تورينو.

ورفع ميلانو رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني خلف تشلسي المتصدر والفائز على دينامو زغرب الكرواتي 2-1 رافعا رصيده إلى 13 نقطة.

وتناوب على تسجيل أهداف الفائز الفرنسي اوليفييه جيرو (14 و57) والبوسني رادا كرونيتش (46) والبرازيلي جونيور ماسياس (90+1).

دخل ميلان المباراة وهو في حاجة إلى التعادل فقط لتقدمه على منافسه بنقطة واحدة.

وبعد أن سدد المدافع الفرنسي تيو فرنانديز كرة في القائم بعد مرور 3 دقائق، افتتح مواطنه المهاجم المخضرم جيرو التسجيل مستغلاً ركلة ركنية لساندرو تونالي فارتقى لها فوق الجميع ليسدد برأسه داخل الشباك (14).

وظن جيرو أنه سجل الهدف الثاني لفريقه مستغلاً كرة مرتدة من الحارس إثر تسديدة لهرنانديز لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على المهاجم المخضرم (24).

وضغط سالزبورغ في محاولة لادراك التعادل لكن حارس ميلان الروماني سيبريان تاتاروانو تصدى ببراعة لجميع محاولاته.

وفي مطلع الشوط الثاني عزز ميلان تقدمه بهدف ثان عن طريق البوسني كرونيتش من كرة رأسية بعد مجهود فردي للمهاجم الصربي انتي ريبيتش (46).

وسرعان ما حسم جيرو النتيجة نهائياً في صالح فريقه باضافة الهدف الثالث لفريقه والثاني الشخصي له بعد مجهود فردي رائع للجناح البرتغالي المتألق رافايل لياو ليسدد بيسراه داخل الشباك (57).

واختتم البرازيلي ماسياس مهرجان الأهداف بتسجيله الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي المجموعة ذاتها، قلب تشلسي تخلفه أمام دينامو زغرب بهدف إلى فوز 2-1 ليثأر من خسارته أمامه في مستهل مشواره في هذه المسابقة والتي أطاحت بمدربه السابق الألماني توماس توخل قبل أن يتولى غراهام بوتر المهمة بدلاً منه.

تقدم زغرب بهدف لبرونو بيتكوفيتش بعد مرور 7 دقائق، لكن رحيم ستيرلينغ أدرك التعادل للفريق اللندني (18) قبل أن يمنحه السويسري الدولي دينيس زكريا الفوز (30).