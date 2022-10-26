دوري أبطال أوروبا: إنتر يضمن مكانه في الثمن النهائي وإقصاء برشلونة وبورتو يحتفظ بحظوظه

بلغ نادي إنتر ميلان الإيطالي الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 4-صفر الأربعاء في ميلانو في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، فيما خرج برشلونة الإسباني خالي الوفاض.

وسجل الأرميني هنريخ مخيتاريان في الدقيقة الـ 35 والبوسني إدين دجيكو في الدقيقتين الـ 42 والـ 66 والبديل البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ 87 الأهداف.

مباراة الدور الثمن نهائي من دوري أبطال أوروبا بين نادي برشلونة وبايرن ميونيخ بملعب كامبنو في إسبانيا. أ ف ب

وحقق إنتر الأهم لأنه كان بحاجة إلى الفوز لحسم البطاقة الثانية في المجموعة بعد بايرن ميونيخ الألماني وإقصاء برشلونة الذي سيواصل مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بضمان المركز الثالث كونه يملك أربع نقاط مقابل لاشيء للفريق التشيكي الأخير.

وهو الفوز الثالث لإنتر ميلان فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ الذي يحل ضيفاً على برشلونة في قمة باتت هامشية.

ويحل إنتر ميلان ضيفاً على بايرن ميونيخ الثلاثاء المقبل في قمة حسم الصدارة في حال تعثر الفريق البافاري أمام برشلونة لاحقاً. وبات إنتر عاشر الأندية المتأهلة إلى ثمن النهائي بعد نابولي الإيطالي في المجموعة الأولى وكلوب بروج البلجيكي في المجموعة الثانية وبايرن ميونيخ في المجموعة الثالثة وتشلسي الإنجليزي في المجموعة الخامسة وريال مدريد الإسباني في المجموعة السادسة ومانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني في المجموعة السابعة وباريس سان جيرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي في المجموعة الثامنة.

بورتو يعزز حظوظه بانتظار خدمة جليلة من ليفركوزن

كما عزز بورتو البرتغالي حظوظه باللحاق بركب الأندية المتأهلة إلى ثمن النهائي بفوزه الكبير على مضيفه كلوب بروج البلجيكي 4-صفر الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

.مباراة الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بين نادي بورتو البرتغالي وكلوب بروج كيه البلجيكي في ملعب جان بريدل في بروج ببلجيكا أ ف ب

وتناوب على تسجيل الرباعية الإيراني مهدي طارمي في الدقيقتين الـ (33 والـ 70 والبرازيلي إيفانيلسون في الدقيقة الـ 57 والكندي ستيفن أوستاكيو في الدقيقة 60.

ورفع بورتو من ترتيبه إلى المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن بروج المتصدر وصاحب البطاقة الأولى في المجموعة، وبفارق خمس نقاط أمام أتلتيكو مدريد الإسباني الثالث والذي يستضيف باير ليفركوزن الألماني الأخير لاحقا.

ويأمل رجال المدرب سيرجيو كونسيساو أن يعود ليفركوزن بالتعادل على الأقل، أو حتّى الخروج فائزاً لحجز بطاقة التأهل قبل المواجهة المنتظرة مع "روخيبلانكوس" في الجولة السادسة الختامية.

ونجح بورتو في تحقيق ما فشلت به بقية الفرق اذ هز شباك بروج برباعية بعدما حافظ حارس عرين الأخير الدولي سيمون مينيوليه على نظافة شباكه في المباريات الأربع الماضية على الرغم من تعرضه لـ 70 تسديدة، وصدّه التسديدات الـ 21 بين الخشبات الثلاث، في أفضل أداء قاري لحارس هذا الموسم.

وهو الفوز الثالث توالياً لبورتو الذي مُني بخسارتين في المرحلتين الأولين أمام أتلتيكو بـ 1-2 وبروج بالذات صفر-4، قبل أن يفوز على ليفركوزن باجمالي المباراتين 5-صفر و2-صفر ذهاباً و3-صفر إياباً.