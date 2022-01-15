الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي ليوسع فارق الصدارة إلى 13 نقطة

أحرز كيفن دي بروين هدفا بتسديدة رائعة في الشوط الثاني ليقود مانشستر سيتي المتصدر للفوز 1-صفر على تشيلسي، ويقطع خطوة مهمة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، بعدما وسع الفارق إلى 13 نقطة.

وتوغل دي بروين بالكرة وأطلق تسديدة قوية داخل مرمى ناديه السابق في الدقيقة 70، ليعزز سيتي تصدره للمسابقة برصيد 56 نقطة من 22 مباراة بينما يملك تشيلسي 43 نقطة من العدد ذاته.

ويأتي ليفربول ثالثا برصيد 42 نقطة لكنه يملك مباراتين إضافيتين منها واحدة ضد برنتفورد يوم الأحد.

وحقق سيتي بذلك فوزه 12 على التوالي في الدوري، وتحقق الانتصار عن جدارة بعدما هيمن على الاستحواذ على الكرة فترات طويلة.

لكن تشيلسي قدم عرضا محبطا ولم يفعل الكثير سواء قبل الهدف، أو حتى بعد التأخر بهدف دي بروين.

وحدثت مفاجأة في كل تشكيلة، حيث أراح بيب غوارديولا مدرب سيتي مدافعه الأساسي روبن دياز، وفعل توماس توخيل مدرب تشيلسي الأمر ذاته مع لاعب الوسط المؤثر ميسون ماونت قبل إشراكه قرب النهاية.

ولم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص، وكانت أخطر فرصة عندما قطع دي بروين الكرة من ماتيو كوفاسيتش عند حافة منطقة الجزاء ووصلت إلى جاك غريليش في وضع انفراد تام، لكنه سدد كرة حولها الحارس كيبا أريزابالاغا بقدمه إلى ركلة ركنية.

وجاءت أخطر محاولة من تشيلسي في وقت مبكر من الشوط الثاني بعد تمريرة كوفاسيتش إلى المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لكن إيدرسون حارس سيتي تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الفرصة.

وجاء الهدف الوحيد بجهد فردي رائع، حيث توغل دي بروين وصمد من تدخل قوي من نجولو كانتي، أثناء الانطلاق بالكرة بمهارة، وتفوق على أريزابالاغا حارس تشيلسي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

دي بروين عقب إحرازه هدف الفوز أ ب

وكان بوسع فيل فودن لاعب سيتي إضافة الهدف الثاني قبل ست دقائق من النهاية لكنه أطلق تسديدة قوية من مدى قريب خارج المرمى تماما.

وقال دي بروين: "دائما ما تكون المباراة صعبة أمام هذا المنافس، حيث يلعب بتكتل دفاعي ويعرف ما يفعله ويجب علينا التحلي بالصبر". وأضاف "قدمنا الأداء الذي نريده، وفعلنا ما يجب علينا فعله".

وكان تشيلسي قد تفوق على سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكن فريق المدرب بيب غوارديولا فاز هذا الموسم ذهابا وإياب في الدوري الممتاز، بعدما انتصر بهدف في ستامفورد بريدج في سبتمبر أيلول الماضي.