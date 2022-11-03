في أعلى زيادة منذ 33 عاما.. بنك إنكلترا يرفع معدلات الفائدة إلى 3%

رفع بنك إنكلترا معدلات الفائدة الرئيسية الخميس بمقدار 0,75 نقطة إلى 3% في أكبر زيادة له منذ عام 1989 لمواجهة التضخم، لكنه أشار إلى أن السوق يبالغ في تقدير رغبته في مواصلة الزيادات التي تثقل كاهل الاقتصاد.

يستهدف بنك إنكلترا معدل تضخم بنسبة 2%، وبما أنه يتجاوز حالياً 10%، "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات للوصول إلى هدفنا، ولكن الذروة ستكون أقل مما يتوقعه السوق"، وفقاً لما قاله بنك إنكلترا في ملخص اجتماعه.