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المملكة المتحدة

في أعلى زيادة منذ 33 عاما.. بنك إنكلترا يرفع معدلات الفائدة إلى 3%

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
بنك إنكلترا
بنك إنكلترا   -   حقوق النشر  AP Photo

رفع بنك إنكلترا معدلات الفائدة الرئيسية الخميس بمقدار 0,75 نقطة إلى 3% في أكبر زيادة له منذ عام 1989 لمواجهة التضخم، لكنه أشار إلى أن السوق يبالغ في تقدير رغبته في مواصلة الزيادات التي تثقل كاهل الاقتصاد.

يستهدف بنك إنكلترا معدل تضخم بنسبة 2%، وبما أنه يتجاوز حالياً 10%، "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات للوصول إلى هدفنا، ولكن الذروة ستكون أقل مما يتوقعه السوق"، وفقاً لما قاله بنك إنكلترا في ملخص اجتماعه.