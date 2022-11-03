الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا أدلة على "أنشطة نووية غير معلنة" في أوكرانيا

أكثر من ثمانية أشهر مرت على الحرب في أوكرانيا، أشهر كانت مليئة بالأحداث الدموية والتحركات العسكرية والسياسية إلى جانب أزمة الغذاء العالمية وأزمة والطاقة في أوربا وكذلك ارتفاع الأسعار.

أيام تمر دون أي بارقة أمل عن أمكانية نهاية الأزمة، على الأقل حتى الأن. الأزمة التي ما أن تحلحل حتى تتعقد من جديد.

وسط هذه التطورات تبرز الاتهامات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا عن نية استخدام الأسلحة النووية، فمؤخرا قالت موسكو إن كييف تستعد لاستخدام قنبلة قذرة لكن الأخيرة نفت ذلك.

إلى ذلك تبقلى معضلة تعثر اتفاق تصدير الحبوب، بعد ما قامت روسيا بتعليق مشاركتها بالاتفاق الذي تم ابرامه بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.