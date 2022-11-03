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باكستان
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إصابة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إثر إطلاق نار ومقتل مهاجم

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بقلم:  يورونيوز
صورة لرئيس الوزراء الباكستاني السابق بعد إصابته بإطلاق نار في وزير أباد، باكستان، الخميس 3 نوفمبر 2022.
صورة لرئيس الوزراء الباكستاني السابق بعد إصابته بإطلاق نار في وزير أباد، باكستان، الخميس 3 نوفمبر 2022.   -   حقوق النشر  AP/AP

أصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي الخميس لكنه في حالة مستقرة، وفق ما قال أحد مساعديه.

وقال رؤوف حسن احد كبار مساعدي خان لوكالة فرانس برس إن خان أصيب حين أطلقت النيران من الحشد قرب مدينة غوجرانوالا، وأضاف "حالته مستقرة، وهذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله" مشيراً إلى أنه تم قتل أحد المهاجمين واعتقال آخر.

كان خان يتقدم مسيرة منذ الجمعة الماضي من مدينة لاهور نحو العاصمة اسلام اباد في إطار حملة للمطالبة بانتخابات جديدة بعدما أقصي من منصبه في الربيع.

خلال ما أسماه "مسيرة طويلة"، يلقي خان خطابات من حاوية مفتوحة أمام الحشود في مدن وبلدات في طريقه الى العاصمة.

وقد فاز خان في انتخابات تشريعية فرعية جديدة في نهاية الأسبوع الماضي، وفقاً لنتائج رسمية نشرت الإثنين.

ومنذ الإطاحة به في نيسان/أبريل بناء على اقتراح بحجب الثقة، طالب بطل الكريكيت السابق بإجراء الانتخابات على الفور. غير أنّ الحكومة تفضّل الانتظار حتى الموعد النهائي في تشرين الأول/أكتوبر 2023 لإعطاء نفسها الوقت لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.

المصادر الإضافية • أ ف ب