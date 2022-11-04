بايدن يتعهد "بتحرير" إيران في خطاب حملة انتخابية في الساحل الغربي

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن "بتحرير" إيران، مؤكدا أن المحتجين، الذين يعملون ضد حكومة البلاد سينجحون قريباً في تحرير أنفسهم. وقال بايدن خلال حملة انتخابية واسعة النطاق في كاليفورنيا، بينما تجمع العشرات في الخارج حاملين لافتات تدعم المحتجين الإيرانيين "لا تقلقوا، سنحرر إيران ... سيحررون أنفسهم قريباً".

ولم يسهب بايدن في الكلام، كما لم يحدد الإجراءات الإضافية التي سيتخذها خلال التصريحات التي ألقاها في كلية ميراكوستا بالقرب من سان دييغو. ولم يرد مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

واندلعت احتجاجات على مدى سبعة أسابيع في إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، أثناء احتجاز شرطة الأخلاق الإيرانية لها. وقد أظهرت الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني في 16 سبتمبر-أيلول تحدي العديد من الشباب الإيراني القيادة الدينية للبلاد، والتغلب على الخوف الذي خنق المعارضة في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979.

وقالت الولايات المتحدة الأربعاء إنها ستحاول إخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والمكونة من 45 عضواً، بسبب إنكار الحكومة لحقوق المرأة والقمع الوحشي للاحتجاجات.

وبدأت إيران للتو فترة مدتها أربع سنوات في اللجنة التي تجتمع سنوياً في شهر مارس-آذار من كل عام وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.