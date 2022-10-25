شاهد: قوات الأمن الإيرانية تطلق الغاز المسيل للدموع قرب مدرسة للبنات بطهران

أظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي قيام قوات الأمن الإيرانية بإطلاق الغاز المسيل للدموع بالقرب من مدرسة للبنات في طهران يوم الاثنين بعد خلاف بين السلطات والطالبات على هواتفهن المحمولة وسط استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأوضحت وزارة التعليم الإيرانية أن أجهزة الطوارئ عالجت العديد من الطالبات بسبب انخفاض ضغط الدم، ولكنها نفت دخول قوات الأمن المدرسة.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي قوات أمن مدججة بالسلاح خارج المدرسة. وأظهر مقطع مصور أفراد أمن على دراجات نارية وهم يطلقون عبوة غاز واحدة على الأقل. ولم يتسن لرويترز التحقق من مصدر مستقل من صحة المقاطع.

واجتاحت إيران منذ خمسة أسابيع اضطرابات أثارتها وفاة الشابة مهسا أميني الكردية الإيرانية، التي تبلغ من العمر 22 عاما، والتي احتجزتها شرطة الأخلاق في الجمهورية الإسلامية بتهمة "ارتداء ملابس غير لائقة" وقد توفيت خلال احتجاز الشرطة لها. وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم في الحملة.

دور بارز للنساء في الاحتجاجات

ولعبت النساء دورا بارزا في الاحتجاجات، وقام بعضهن بخلع وحرق الحجاب. وأثار موت العديد من الفتيات اللائي تردد أنهن لقين حتفهن خلال الاحتجاجات مزيدا من الغضب.

وأشار طلاب وجماعات حقوقية إلى أن المظاهرات استمرت يوم الاثنين مع تجمع حاشد بجامعة في مدينة همدان الغربية، وهتف الطلاب بسقوط متحدث باسم الحكومة زار إحدى جامعات طهران.

وأكدت وزارة التعليم أن صداما وقع في المدرسة الثانوية بطهران بين موظفين وطالبات وأولياء أمور بعد أن أصر مدير المدرسة على فحص هواتف الفتيات.

وأشارت مجموعة "تصوير1500" النشطة على تويتر إلى ن قوات بالزي الرسمي هاجمت المدرسة، وأصيبت فتاة واحدة على الأقل، لكن شرطة المدينة نفت روايتها.

وقالت شرطة طهران "بعد أنباء عن صدام قرب مدرسة ثانوية .. تم إرسال الشرطة إلى المنطقة وحققت في المسألة التي تبين أنها معركة بين عدد من البلطجية". وأضافت أنه تم التعرف على المحرضين واعتقالهم.

اتهام المئات بارتكاب "أعمال شغب"

تقول جماعات حقوقية إن آلاف الأشخاص اعتقلوا في الحملة، التي بدأت في بلدة سقز مسقط رأس أميني في شمال غرب إيران قبل أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

ودعا المتظاهرون إلى إنهاء حكم رجال الدين الذي بدأ منذ الثورة الإسلامية في العام 1979، وإلى الإطاحة بالزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي. وقد ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية نقلا عن مسؤول قضائي أن محكمة في طهران وجهت يوم الاثنين اتهامات لنحو 315 شخصا اعتقلوا في "أعمال شغب" في الآونة الأخيرة بسبب "التجمع والتآمر بقصد الإضرار بالأمن القومي والدعاية ضد النظام وإثارة الفوضى العامة".

وقالت وكالة أنباء "فارس" إنه تم اعتقال عشرة أشخاص في شمال غرب إيران لعملهم مع جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد. وتتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات المتشددين عليها، بينما تقول إيران إن إسرائيل نفذت عددا من عمليات قتل مسؤولين إيرانيين.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجات مناهضة للحكومة في عدة جامعات حيث هتف الطلاب "الموت لخامنئي". وحذر خامنئي من أنه لا ينبغي لأحد أن يجرؤ على الاعتقاد بقدرته على اقتلاع الجمهورية الإسلامية، واتهم الخصوم بإثارة الاضطرابات. وذكر التلفزيون الرسمي أن ما لا يقل عن 26 من أفراد قوات الأمن لقوا حتفهم.

وأظهر مقطع مصور هتافات تقطع حديث المتحدث باسم الحكومة علي بهادوري جهرمي للطلاب في جامعة خاجة ناصر في طهران. وكان الطلاب يهتفون "امرأة، حياة، حرية" ويصيحون "لا نريد نظاما فاسدا، لا نريد ضيفا قاتلا".