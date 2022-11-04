مجموعة السبع تحذر روسيا من استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا وإيران من قمع الاحتجاجات

أصدر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الاقتصادية الكبرى يوم الجمعة بياناً مشتركاً تناول العديد من القضايا الدولية،

وفي ما يخص الغزو الروسي لأوكرانيا، قال الوزراء إن أي استخدام لأسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية من جانب روسيا سيواجه بعواقب وخيمة، وجددوا دعوتهم إلى موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف البيان "الخطاب النووي الروسي غير المسؤول وغير مقبول".

وأكدوا "اليوم أنشأنا آلية تنسيق لمجموعة السبع لمساعدة أوكرانيا على إصلاح واستعادة بنيتها التحتية الحيوية للطاقة والمياه والدفاع عنها".

قمع "وحشي"

قضية الاحتجاجات الإيرانية كانت حاضرة في الاجتماع، حيث أعربت دول مجموعة السبع عن دعمها للاحتجاجات المستمرة في إيران مندّدة بالقمع "الوحشي" للسلطات الإيرانية والنشاط "المزعزع للاستقرار" الذي قالت إن طهران تمارسه في العالم.

وجاء في البيان الختامي الذي تم تبنّيه في نهاية اجتماع لمدة يومين لوزراء الخارجية في مونستر الألمانية "نحن، أعضاء مجموعة السبع، نعرب عن دعمنا للتطلعات الأساسية للشعب الإيراني لمستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان والأمن". كما أدان البيان "الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة" في حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ نحو شهرين بعد مقتل مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر.

زيادة الإنتاج لكبح جماح الأسعار

وفي ملف النفط دعت المجموعة الدول المنتجة للنفط إلى زيادة إنتاجها للمساعدة في خفض الأسعار، بعد شهر من قرار منظمة أوبك بلس الحد بشكل كبير من عمليات استخراج الذهب الأسود.

وجاء في البيان الختامي أن زيادة الإنتاج من شأنها أن تساعد في "خفض تقلب أسواق الطاقة" في سياق الحرب في أوكرانيا. كما تسعى مجموعة السبع للانتهاء "في الأسابيع المقبلة" من بدء العمل بموجب آلية تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.