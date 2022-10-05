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النمسا
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خيبة أمل أمريكية بعد اتفاق أعضاء أوبك+ على خفض الإنتاج بمعدل مليوني برميل يوميا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
مقر منظمة أوبك في فيينا، النمسا 04/10/2022
مقر منظمة أوبك في فيينا، النمسا 04/10/2022   -   حقوق النشر  يورونيوز

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن خيبة أمله من قرار أوبك + خفض الإنتاج النفطي اليومي ووصفه بالقصير النظر.

وأضافت الرئاسة الأميركية بقولها "في ضوء قرار اليوم، ستتشاور إدارة بايدن مع الكونغرس حول أدوات وآليات إضافية لتقليص تحكم (تحالف الدول المنتجة للخام) في أسعار الطاقة".

وكانت دول تحالف أوبك+ قد قررت خلال اجتماعها الأربعاء في فيينا خفض حصص الانتاج بشكل كبير، بحسب عضو في الوفد الايراني بهدف دعم الاسعار المتضررة من مخاوف حصول انكماش.

وقال أمير حسين زماني نيا ممثل ايران في الكارتل عند خروجه من اللقاء إن ممثلي الدول الاعضاء ال13 في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وحلفاءهم العشرة اتفقوا على خفض بمقدار "مليوني" برميل في اليوم لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

المصادر الإضافية • أ ف ب