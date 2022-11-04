بسبب مستويات تلوث "خطرة".. نيودلهي تقرر إغلاق مدارسها

أعلنت سلطات نيودلهي أنه سيتم إغلاق المدارس اعتباراً من السبت في العاصمة الهندية بسبب المستويات "الخطرة" من تلوث الهواء الناجم عن عمليات الحرق الزراعي في شمال الهند، والذي يفاقم الوضع المتردي أصلاً على هذا الصعيد، جراء انبعاثات المصانع وحركة النقل.

وقال رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال للصحفيين "سنغلق المدارس الابتدائية اعتباراً من يوم السبت حتى يتحسن وضع التلوث". وشدد على أنه "لا ينبغي أن يعاني أي طفل بأي شكل من الأشكال" جراء هذه المشكلة.

وبحسب شركة مراقبة جودة الهواء السويسرية "آي كيو آير"، فمعدل جزيئات "بي ام 2.5"، الأصغر والأكثر ضرراً والتي يمكن أن تدخل مجرى الدم، الجمعة كان أعلى بـ 25 مرة من الحد الأقصى الذي حددته منظمة الصحة العالمية.

ومع برودة الهواء كل شتاء، تهيمن سحابة ضباب سام مصفر، تغذيها عمليات حرق زراعية، وانبعاثات متأتية من قطاعات الصناعة والنقل البري، على المدينة الكبرى التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

وتحتل نيودلهي باستمرار المراتب الأولى على قائمة أكثر المدن تلوثاً في العالم. وقد تصدرت العاصمة الهندية الجمعة قائمة "آي كيو آير" للمدن الرئيسية، التي تعاني من الهواء الأكثر تلوثاً.

في عام 2020، عزت دراسة نشرتها مجلة "ذي لانسيت"، 1.67 مليون حالة وفاة إلى تلوث الهواء في الهند في عام 2019، بما في ذلك ما يقرب من 17 ألفاً و500 حالة في العاصمة.

وتعلن سلطات نيودلهي بانتظام عن خطط مختلفة للحد من التلوث، لكن لم يكن لها تأثير يُذكر. كما أن حرق المنتجات الزراعية في البنجاب والولايات الأخرى محظور من حيث المبدأ، لكنّ المزارعين يتجاهلون الدعوات إلى اعتماد ممارسات أكثر مراعاة للبيئة.