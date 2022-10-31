شاهد | كاميرا توثق لحظة انهيار الجسر في الهند في حادث أدى إلى مقتل العشرات

وثقت كاميرا مراقبة كارثة الجسر الذي انهار في ولاية غوجارات في الهند، ما أسفر عن مقتل 141 شخصاً فيما لا تزال عمليات البحث عن مفقودين آخرين مستمرة.

ويظهر الفيديو الذي نشرته وكالة الأناضول التركية شخصاً بين الواقفين على الجسر وهو يتمسك بحبليه على الطرفين، ويهزه بقوة، ثم ينهار الجسر بعد ثوان. وحاول البعض القفز من على الجسر.

ومن غير المعروف بعد ما إذا كان هزّ الجسر بهذه الطريقة قد أدى إلى انهياره.

وذكرت السلطات منذ الأحد أن أكثر من 400 شخص كانوا على الجسر المعلق الذي شُيد في الحقبة الاستعمارية عندما انهار.

وتم تعيين فريق من خمسة أعضاء لإجراء تحقيق في الكارثة.

وشُيد هذا الجسر التاريخي خلال الحكم البريطاني في القرن التاسع عشر. وأُغلق لمدة ستة أشهر للتجديدات وأُعيد فتحه للجمهور الأسبوع الماضي.