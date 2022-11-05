موثقة لحظة نطقها بالشهادتين.. نجمة تلفزيون الواقع الفرنسي مارين الحيمر تشهر إسلامها

"اعتنقت الإسلام قبل بضعة أشهر"، بهذه الكلمات أعلنت الممثلة والعارضة ونجمة تلفزيون الواقع الفرنسي مارين الحيمر عن اعتناقها الإسلام، في مقطع مصور نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة الفيديوهات وتبادل الصور "إنستغرام"، وشاركته مع نحو 1.4 مليون متابع.

ووثقت الحيمر في الفيديو الذي نال آلاف الإعجابات والمشاركات والتعليقات، هذه اللحظات. وتظهر وهي تقف إلى جانب رجل دين في أحد مساجد العاصمة الفرنسية وهي ترتدي الحجاب وتتلو الشهادتين، في خطوة جاءت لتؤكد الأخبار والتقارير الإعلامية التي تتوالى منذ مدة وتؤكد اعتناقها الإسلام.

وأرفقت عارضة الأزياء الشهيرة وهي من أصول مصرية_مغربية والتي ظهرت سابقا في برنامج تلفزيون الواقع "أمراء وأميرات الحب" Les Princes et les Princess de l’Amour في فرنسا، الفيديو بالكلمات التالية: "هناك طرقا يجب أن تسلكها بمفردك.. دون أصدقاء وعائلة وشريك.. فقط بينك وبين الله".

وتابعت "البعض منكم على علم بذلك، لكن الكثير لا يزالون يطرحون الأسئلة، ورغم تحفظي التام على هذا الموضوع، إلا أني أعلنه رسميًا: لقد اعتنقت الإسلام قبل بضعة أشهر".

وأكدت الحيمر أن قرار دخولها في الإسلام منذ عدة أشهر "كان اختيارًا للروح والقلب والعقل".

ومن ثم نشرت الحيمر عبر "انستغرام" مجموعة من الصور وهي تؤدي العمرة في مكة المكرمة عبر "انستغرام"وكتبت عليها : "هذه اللحظات توثق أسعد يوم في حياتي.. لا توجد كلمات قوية بما فيه الكفاية للتعبيرعن المشاعر التي نعيشها في هذه اللحظة.. رحلة روحية أتمنى أن تستمر في رفعي وتوجيهي.. لا أعرف كيف أشكرك على دعمك الثمين ولطفك.. ألف شكر لكم جميعا".

وفي تغريدة نشرها عبر صفحته الخاصة على تويتر، أعاد القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نشر المقطع المصور ولحظة اعلان الحيمر اعتناق الإسلام، وأرفق تغريدته بالتعليق التالي: "نحن ندرك أن الإسلام يطير بجناحي المعرفة والحرية، ونعلم أن الفضائل تنمو في الحريات.عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر نجمة تلفزيون الواقع في فرنسا تعلن إسلامها لافتة إلى إنها أسلمت قبل أشهر، ولم تفصح عن ذلك إلا الأربعاء. إسلامنا نثق بمنظومته العقلية والتشريعية. بارك الله بالأخت".

والحيمر البالغة من العمر 29 عاما والمولودة في مدينة بوردو الفرنسية، نجحت إلى جانب شقيقتها أوشين في تحقيق شهرة واسعة من خلال برنامج الواقع الفرنسي "أمراء وأميرات الحب".