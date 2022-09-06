دول الخليج تحذر نتفليكس من بث محتوى "يتعارض" مع القيم الإسلامية

اتهمت السعودية ودول الخليج الثلاثاء منصة نتفليكس ببث محتوى "يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية" وهددت باتخاذ إجراءات قانونية في حال لم يتم إزالة المحتوى "المخالف".

وجاءت الاتهامات في بيان مشترك بين هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية ولجنة الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي الست ومقره في الرياض، من دون توضيح ماهية المحتوى المخالف أو الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد عملاق البث التدفقي.

وذكر البيان "لوحظ في الفترة الأخيرة قيام منصة نتفليكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون، الذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية". وتابع "تم التواصل مع المنصة لإزالة هذا المحتوى، بما فيه المحتوى الموجه للأطفال". وأكّد أنّ "الجهات المعنية ستتابع مدى التزام المنصة بالتوجيهات، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ولم يتسن الحصول على تعليق من نتفليكس على الفور.

دخلت دول الخليج مرارا في خلافات مع موزعي أفلام أمريكيين بشأن المحتوى المتعلق بالأقليات الجنسية، وخصوصا في الأفلام السينمائية.

ففي نيسان/ابريل الفائت، طلبت السعودية التي أعادت فتح دور السينما في العام 2017 فقط ، من مجموعة ديزني حذف "إشارة إلى مجتمع المثليين" من فيلم "دكتور سترينج" من إنتاج استوديوهات "مارفل" لكي تسمح بعرضه في دور السينما في المملكة المحافظة.

لم تمتثل ديزني لذلك، ولم يُعرض الفيلم في قاعات السينما السعودية في نهاية المطاف.

وحظرت الإمارات في حزيران/يونيو فيلم الرسوم المتحركة من إنتاج شركة ديزني "لايت يير" الذي يحتوي على قبلة مثلية. ومع ذلك، لم يكن هناك ما يشير على الفور الثلاثاء إلى أن دول الخليج تعترض على محتوى يتعلق بالمثلية الجنسية على نتفليكس.