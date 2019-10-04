بريطاني يروي كيف تحول من "كاره للإسلام" إلى مسلم بفضل محمد صلاح

تحدث مشجع لنادي نوتنغهام فوريست الإنكليزي عن فضل اللاعب المصري محمد صلاح في تحوله من كاره للإسلام والمسلمين إلى اعتناقه الإسلام.

وقال بن بيرد في تصريحات أبرزتها صحيفة ذا غارديان: "صلاح حقا ألهمني... يمكنني أن أكون مسلماً وعلى طبيعتي في نفس الوقت وهو الشيء الذي أخذته عن صلاح. أتمنى أن أقابله وأصافحه وأقول له "شكراً".

"صلاح أظهر لي أنه يمكن للمرء أن يكون مسلماً و(انساناً) طبيعياً. إنه لاعب عظيم ومحترم من قبل المجتمع الكروي".

واعترف بيرد بنظرته السلبية للثقافة الإسلامية حين كان مراهقاً فاعتبرها رجعية لا تسعى إلى الاندماج بل إلى السيطرة على الثقافات الأخرى وهو ما خلق بداخله شعورا بالكراهية تجاه الإسلام والمسلمين.

وجاءت اللحظة المغايرة في حياة بيرد أثناء إجرائه لدراسات الشرق الأوسط بجامعة ليدز ونصيحة معلمه له بكتابة بحث عن أغنية جمهور نادي ليفربول المشجعة لصلاح وهو ما شكل مدخلاً للتعرف إلى الإسلام عن قرب.

ويضيف بيرد: "تحدثت خلال بحثي مع طلاب مصريين تحدثوا لساعات عن مدى عظمة صلاح وما فعله لبلده حتى أن مليون مصري صوتوا لصالحه في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

"حدثني أحدهم (الطلاب) عما يمثله صلاح كونه مسلماً وهو اتباع الإسلام بشكل صحيح".

ويعتبر بيرد الآن تسجيل صلاح للأهداف وفوزه بدوري أبطال أوروبا بصحبة ليفربول انتصارات للإسلام.

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