صورة لمديرة في تويتر وهي نائمة على الأرض بمقر الشركة تثير الجدل

تداول عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورة لمديرة في شركة تويتر وهي نائمة على الأرض في مكتبها بمقر الشركة بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كالفورنيا الأمريكية.

وتظهر في الصورة مديرة إدارة المنتجات في تويتر، إستير كروفورد، نائمة في غرفة اجتماعات لتكون قادرة على تنفيذ أوامر مالك الشركة الجديد الملياردير إيلون ماسك، المتمثلة في التحقق من مستخدمي المنصة.

وعلقت كروفورد على الصورة التي نشرها أحد موظفيها ويدعى إيفان جونز، في تغريدة نشرتها على تويتر، قائلة "عندما يعمل فريقك على مدار الساعة لتحديد المواعيد النهائية، فأنت أحيانا تنام في مكان عملك".

وكشف موقع "إنسايدر" (Insider) الأمريكي، الذي حصل على رسالة داخلية تخبر العمال أنه يجب العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للوفاء بالموعد النهائي الذي وضعه ماسك، أن موظفي الشركة يقومون بأقصى جهودهم حتى لا يفقدوا وظائفهم.

ويأتي ذلك بعد أسبوع واحد من إتمام ماسك صفقته لشراء المنصة مقابل 44 مليار دولار وإعلانه عن تسريح 50٪ من موظفي الشركة، معتبرا أن سبب ذلك يعود إلى خسارة تويتر لأكثر من 4 ملايين دولار يومي.

في سياق متصل، أعرب الرئيس التنفيذي السابق لتويتر جاك دورسي عن أسفه لقرار ماس واعتذر عن تسببه في الأوضاع التي يعاني منها الموظفون. وكتب دورسي في تغريدة "أدرك أن الكثيرين غاضبون مني. أنا أتحمل المسؤولية عن سبب وجود الجميع في هذا الموقف: لقد طورتُ حجم الشركة بسرعة كبيرة. أعتذر عن ذلك".

وقد حدثت تويتر تطبيقها في متجر تطبيقات أبل، السبت، لتبدأ فرض رسوم مقابل علامة التحقق الزرقاء، وهو أول تعديل كبير منذ استحواذ ماسك على الشركة يوم 28 أكتوبر / تشرين الأول في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

ويبدو أن إدارة ماسك للمنصة تشهد ارتباكا وتوترا واضحا. فبعد إصدار الشركة قرار الطرد لعشرات الموظفين، طلبت منهم العودة إلى العمل مجددا مساء الأحد، وفق موقع بولمبرغ.