الخارجية الصينية: على بريطانيا وقف التعاملات الرسمية مع تايوان

قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين، إن على بريطانيا وقف أي شكل من التعاملات الرسمية مع تايوان، في أعقاب خطط لزيارة يقوم بها وزير بريطاني للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها، لإجراء محادثات تجارية.

وقال تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة إعلامية معتادة إن على سلطات تايوان التوقف عن التواطؤ مع القوى الأجنبية.

وتعتبر بكين أن تايوان البالغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة جزء من أراضيها، لم تتمكن من ضمها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949.

وخلال سبعة عقود، لم يتمكن الجيش الشيوعي من احتلال الجزيرة التي ظلت تحت سيطرة جمهورية الصين، أي النظام الذي كان يحكم الصين القارية ولم يعد قائما الآن سوى في تايوان. وشدد الرئيس الأمريكي خلال المقابلة على أنه "لا يشجع" الجزيرة على إعلان استقلالها الرسمي، وقال "هذا القرار يعود لهم".