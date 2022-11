زيلينسكي يهنئ نتنياهــو ويدعوه لزيارة أوكرانيا

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرضا يوم الاثنين لتوثيق العلاقات الأمنية مع إسرائيل قائلا إن البلدين يواجهان تهديدات مماثلة.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الفيديو، بعد اتصال مع بنيامين نتنياهو الفائز في الانتخابات الإسرائيلية الأسبوع الماضي، "أعتقد أنه واضح للجميع ما تؤكد عليه أوكرانيا والتركيز على الأمن لإسرائيل".

وأضاف "أعتقد أنه يمكننا تعزيز دولتينا بشكل كبير، خاصة وأن التهديدات التي لدينا ذات صلة".

ودعا زيلينسكي إسرائيل منذ أسابيع إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة لا سيما بأنظمة الدفاع الجوي، في صراعها مع روسيا.

I had a phone call with @netanyahu. I congratulated him on winning the elections and wished him a successful formation of the new government. I expressed hope that the level of 🇺🇦-🇮🇱 interaction will correspond to the security challenges facing our countries.