زيلينسكي يهنئ نتنياهــو ويدعوه لزيارة أوكرانيا

جرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الإثنين، اتصالاً برئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو لتهنئته بفوزه في انتخابات الكنيست التي جرت الأسبوع الماضي، وضمنت عودة نتنياهو إلى للحكم في كيان الاحتلال

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب: "أن نتنياهو شكر خلال المحادثة التي سادها الدفء والطابع الشخصي، زيلينسكي، وكرر ما كان قد أعلنه خلال الحملة الانتخابية حينما قال إنه بعد توليه المنصب سيدرس جديا الملف الأوكراني".