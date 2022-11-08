"تيسلا" تسحب 40 الف سيارة في الولايات المتحدة بسبب خلل في برنامج القيادة

بدأت شركة السيارات الكهربائية العملاقة "تيسلا" في سحب أكثر من 40 ألف سيارة في الولايات المتحدة معرضة للخطر بسبب خلل في نظام القيادة. وكانت وكالة سلامة الطرق الأميركية قد أبلغت في وثيقة مؤرخة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر وأعلن عنها الثلاثاء، عن خلل محتمل في هذا النظام، خاصة عند مرور السيارات فوق مطبات أو حفر.

وأوضحت أن "غياب نظام التوجيه أو محدوديته لا يؤثر على التحكم في القيادة لكنه قد يتطلب جهدًا أكبر من السائق، وخاصة أثناء السرعات المنخفضة". ومن أجل إصلاح المشكلة من الضروري تحديث برمجيات السيارات المتأثرة وهي من طراز "إس" وطراز "إيكس" المصنعة بين 2017 و2021، وسيتم ذلك عن بعد ومجاناً.

وتمّ تحديث 97 في المائة من المركبات المتأثرة بالفعل حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب تيسلا. وفي هذا التاريخ، حددت الشركة التي أسسها إيلون ماسك 314 سيارة معنية، لكنها قالت إنها لم تتبلغ بأي حادث أو إصابة أو وفاة ناجمة عن هذا الخلل.

وقامت "تيسلا" بالفعل بعدة عمليات سحب في الولايات المتحدة هذا العام لتحدث، عن بُعد، برمجيات من المحتمل أن تكون إشكالية. وفي نهاية أيلول/سبتمبر، سحبت الشركة أكثر من مليون سيارة بسبب خطر التعرض للوخز بسبب جهاز الأمان المتعلق بالنوافذ الكهربائية.