خلل في تطبيق تيسلا يمنع مالكي السيارات من الدخول إلى مركباتهم

نشر العشرات من مالكي سيارات تيسلا رسائل تذمر على وسائل التواصل الاجتماعي من تعطل تطبيق تيسلا الخاص بتشغيل مركباتهم ما جعلهم غير قادرين على استخدامها.

ورد الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا الملياردير إيلون ماسك شخصياً على بعض الشكاوى، كان من بينهم مستخدم كوري جنوبي قال إنه يواجه مشكلة في التطبيق يستخدمه في "آبل" لتشغيل سيارته "تيسلا موديل 3".

وكان السائق قد أوضح أنه لم يتمكن من تشغيل سيارته بواسطة الهاتف، لكن فقط من خلال مفتاح على شكل بطاقة كانت بحوزته.

ورد ماسك قائلا "نعمل على هذا".

وكتب آخر على موقع تويتر "أنا عالق على بعد ساعة من المنزل لأنني عادة أستخدم هاتفي لتشغيل السيارة".

وأبلغ نحو 500 مستخدم عن خطأ في التطبيق في حوالي الساعة 16:40 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:40 بتوقيت غرينتش) الجمعة، وفقاً لموقع تتبع انقطاع التيار داون دكتور DownDetector.

وبعد خمس ساعات من التبليغ عن العطل ظل نحو 60 تقريراً عن العطل.

وأكد ماسك مساء الجمعة عبر تويتر أن الوضع يعود إلى طبيعته بعد عطل أصاب خوادم الشركة حال دون تشغيل السيارات الكهربائية المصنعة من العلامة التجارية الشهيرة على مدى ساعات.

وكتب ماسك "الوضع يعود إلى طبيعته حالياً"، متحدثاً عن مشكلة مرتبطة بالضغط على الشبكة. وأْضاف "نتقدم بالاعتذار وسنتخذ إجراءات كي لا يتكرر ذلك".

ويستخدم السائقون المالكون لسيارات تيسلا تطبيقاً خاصاً على هواتفهم النقالة كمفتاح لسياراتهم.