وزارة الخارجية الصينية ليست على علم بزيارة شي المرتقبة للسعودية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه ليس على علم بالتقارير المتعلقة بزيارة الرئيس شي جينبينغ المزمعة إلى السعودية، وذلك عندما سئل عنها في إفادة صحفية دورية يوم الثلاثاء.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت يوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة على الاستعدادات للرحلة أن شي يخطط لزيارة المملكة قبل نهاية العام الحالي.

وكان الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي قد أعلن عن زيارة مرتقبة الرئيس الصيني شي جينبينغ بعد أيام من فوزه بولاية ثالثة في مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في تصريحات بثتها قناة "الاخبارية" السعودية في اجتماع للجنة الشؤون السياسية والخارجية المنبثقة عن اللجنة الصينية السعودية المشتركة إن "اجتماعنا اليوم يأتي في توقيت مهم حيث يسبق الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى المملكة وقبل انعقاد القمة السعودية - الصينية، والقمة الخليجية - الصينية، والقمة العربية - الصينية".

وأضاف الأمير فيصل أن بلاده: "تعمل على إنهاء كافة الترتيبات لها من أجل نجاحها وتحقيق التطلعات المرجوة منها".

وكان الرئيس الصيني زار السعودية في عام 2016.