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لقاء مرتقب بين بايدن وشي جينبيغ في إندونيسيا في 14 تشرين الثاني/نوفمبر

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبيغ
الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبيغ   -   حقوق النشر  Alex Brandon, Eraldo Peres/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

أعلن البيت الأبيض الخميس أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبيغ سيلتقيان في 14 تشرين الثاني/نوفمبر في بالي في إندونيسيا، على هامش قمة مجموعة العشرين، وسط توتر حاد بين القوتين العظميين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إن الرئيسين اللذين سيعقدان أول لقاء لهما وجهًا لوجه منذ انتخاب بايدن رئيسًا، سيبحثان طريقة إدارة الخصومة بين الصين والولايات المتحدة "بشكل مسؤول" من خلال محاولة "العمل معًا حيث تطابق مصالحنا".

وقال البيت الأبيض في بيان "سيبحث الزعيمان جهود الحفاظ على خطوط الاتصال وتوطيدها بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وإدارة التنافس بشكل مسؤول، والعمل معا في مجالات التقاء مصالحنا، وخصوصا في التصدي للتحديات التي تؤثر في المجتمع الدولي"

المصادر الإضافية • وكالات