زلزال يضرب الساحل الأدرياتيكي الإيطالي بقوة 5,7 درجات

ضرب زلزال بلغت قوته 5,7 درجات قبالة ساحل البحر الأدرياتيكي الإيطالي وهز منطقة ماركي في وسط البلاد الأربعاء، على ما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، ما دفع بالسكان المذعورين للنزول إلى الشوارع.

وأوضح المعهد أن الزلزال الذي وقع قبالة الشاطئ على عمق ثمانية كيلومترات بعد الساعة 07,00 بالتوقيت المحلي وشعر به سكان العاصمة روما، أعقبته بعد دقائق هزة ارتدادية بلغت قوتها 4 درجات في المنطقة نفسها.

وقال مكتب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إنها على "اتصال مستمر" مع هيئة الحماية المدنية ومسؤول منطقة ماركي.

كتبت خدمة الإطفاء على حسابها الرسمي في تويتر "لم نتلق حتى الآن أي طلبات إنقاذ ولا تقارير عن أضرار".

ورغم ذلك، أغلقت المدارس أبوابها في كل أنحاء المنطقة من أجل التمكن من إجراء عمليات تفتيش وألغيت رحلات القطارات، بحسب السلطات.

في العام 2016، ضرب زلزال مناطق على امتداد مناطق ماركي وأومبريا ولاتسيو وأسفر عن مقتل 297 شخصا وإصابة مئات آخرين.