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إيطاليا

اكتشاف "استثنائي".. العثور على تماثيل برونزية قديمة مغطاة بعملات من الذهب والفضة بإيطاليا

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بقلم:  يورونيوز
اكتشاف أكثر من 20 تمثالا من البرونز محفوظة بشكل جيد في أحواض استحمام ساخنة بمنطقة توسكاني يعود تاريخها إلى العصور الرومانية القديمة، الجمعة 29 يوليو 2022.
اكتشاف أكثر من 20 تمثالا من البرونز محفوظة بشكل جيد في أحواض استحمام ساخنة بمنطقة توسكاني يعود تاريخها إلى العصور الرومانية القديمة، الجمعة 29 يوليو 2022.   -   حقوق النشر  AP Photo

عثر علماء الآثار في إيطاليا على أكثر من 20 تمثالا من البرونز محفوظة بشكل بديع في أحواض استحمام ساخنة بمنطقة توسكاني يعود تاريخها إلى العصور الرومانية القديمة، في ما يصفه الخبراء بأنه اكتشاف “استثنائي”.

Italian Culture Ministry via AP
تمثال تم اكتشافه في توسكاني في وسط إيطالياItalian Culture Ministry via AP

وعثر على التماثيل خلال الأسبوعين الماضيين في سان كاشانو دي بانيه، وهي بلدة واقعة فوق تل على بعد نحو 160 كليومترا إلى الشمال من روما حيث كان علماء الآثار يستكشفون الأطلال القديمة على مدى ثلاثة أعوام الماضية.

AP/
في موقع اكتشاف عشرين تمثالًا برونزيًا محفوظًا جيدًا بمنطقة توسكاني يعود تاريخها إلى العصور الرومانية القديمةAP/

وقال جاكوبو تابولي، الأستاذ المساعد بجامعة الأجانب في سيينا، والذي يقود المشروع الأثري لرويترز، اليوم الثلاثاء “إنه اكتشاف مذهل واستثنائي”.

وأضاف تابولي أن التماثيل، التي تقول وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن عمرها 2300 عام، مغطاة بما يقارب 6 آلاف عملة برونزية وفضية وذهبية، وساهمت المياه الساخنة في سان كاشانو في الحفاظ عليها “تقريبا مثلما كانت عليه”.

Italian Culture Ministry via AP
تمثال اكتشف في توسكاني في وسط إيطالياItalian Culture Ministry via AP

وأوضح العالم الخبير في الآثار الإيطالية، أن فريقه عثر على 24 تمثالا كبيرا، بالإضافة إلى بضعة تماثيل صغيرة، وأضاف أن الشيء غير المعتاد هو أنها مصنوعة من البرونز وليس من الطين.

المصادر الإضافية • رويترز