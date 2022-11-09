فرنسا تدعو إيطاليا إلى احترام التزاماتها الأوروبية واستقبال المهاجرين العالقين في سفينة أوشن فايكينغ

دعا أوليفييه فيران، الناطق باسم الحكومة الفرنسية إيطاليا الأربعاء إلى "تأدية دورها" و"احترام التزاماتها الأوروبية" عبر استقبال السفينة "أوشن فايكنغ" التي علق مئات المهاجرين على متنها.

وقال فيران إن: "السفينة موجودة حاليا في المياه الإقليمية الإيطالية وهناك قواعد أوروبية واضحة جدا قبلها الإيطاليون الذين هم في الواقع المستفيد الأول من آلية التضامن المالي الأوروبية".

وأضاف الناطق الفرنسي أن: "الموقف الحالي للحكومة الإيطالية ولا سيما التصريحات ورفض السماح لهذه السفينة بالرسو" أمر "غير مقبول".

ورست السفينة مساء الأحد في كاتانيا حيث سمحت السلطات الإيطالية بإنزال 357 شخصاً بينهم أطفال، بينما رفضت استقبال 215 شخصاً آخرين.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الثلاثاء، إن رفض إيواء جميع ركاب هذه السفن "يعرضهم للخطر وينتهك التزامات إيطاليا تجاه حقوق الإنسان". وذكرت بأن القانون الدولي والأوروبي "يضمن الحق في طلب اللجوء ويمنع الطرد الجماعي".

قالت المنظمة الأوروبية غير الحكومية إس أو إس ميديتيرانيه إنها طلبت من حكومات فرنسا وإسبانيا واليونان المساعدة في تأمين ميناء آمن لإنزال 234 مهاجرا أنقذتهم سفينتها "أوشن فايكينغ" أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، بعد عدم حصولها على رد من إيطاليا ومالطا.

وبعثت ألمانيا مذكرة دبلوماسية إلى إيطاليا الخميس تطلب فيها من حكومتها توفير المساعدة على وجه السرعة.