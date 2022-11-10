الأمريكيون ينتظرون حسم نتائج الانتخابات النصفية في نيفادا وأريزونا وجورجيا

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء بانتخابات منتصف الولاية التي نُظّمت الثلاثاء في الولايات المتحدة، ووصفها بأنها "يوم جيد للديمقراطية" بعدما نجح معسكره في الحد من الأضرار على الرغم من أن التوقّعات كانت تفيد بتقدّم الجمهوريين على الديمقراطيين في مجلس النواب.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي "حصلت انتخابات بالأمس. أعتقد أنه كان يوماً جيداً للديموقراطية ويوما جيدا للولايات المتحدة"، وتابع "في حين كانت توقعات الصحافة والخبراء تشير إلى موجة حمراء، لم يحصل ذلك"، في إشارة إلى اللون الذي يعتمده الحزب الجمهوري.

وليل الثلاثاء الأربعاء، بدا الجمهوريون في موقع جيد للفوز بالغالبية في مجلس النواب لكن بفارق ضئيل.

ولم تحسم بعد سباقات مجلس الشيوخ في ولايتي نيفادا وأريزونا، حيث يحاول شاغلو المقاعد الديمقراطيون صد منافسيهم الجمهوريين، مع وجود آلاف الأصوات غير المحسوبة التي قد يستغرق فرزها أياماً.

وقد يؤول مصير مجلس الشيوخ إلى انتخابات إعادة في جورجيا للمرة الثانية خلال عامين.

وفي حين أن الديمقراطيين مرتاحون وفخورون بأدائهم، يعتقد الجمهوريون أنه كان ينبغي عليهم القيام بعمل أفضل.

تباينت النتائج بالنسبة لترامب الذي لعب دوراً نشطاً في الدفع بمرشحين جمهوريين لخوض سباق الكونغرس مما يلمح بقوة إلى احتمال خوضه سباقاً ثالثاً على الرئاسة عام 2024.

وحقق الجمهوريون النصر في ولاية أوهايو، حيث فاز المؤلف جيه. دي. فانس بمقعد في مجلس الشيوخ، ليحتفظوا بالسيطرة على مقعد الولاية. لكن دوج ماستريانو، وهو حليف آخر لترامب، هُزم بسهولة في السباق إلى منصب حاكم ولاية بنسلفانيا.

وتجرى الانتخابات على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ وكل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا فضلا عن 36 سباقا على مناصب حكام الولايات.

والقضية الأساسية التي تثقل كاهل الديمقراطيين هي التضخم السنوي المرتفع والذي بلغ 8.2 بالمئة، في أعلى معدل منذ 40 عاماً.