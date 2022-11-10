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الولايات المتحدة الأمريكية

إعادة انتخاب سياسي متوف نائبا في برلمان بنسلفانيا خلال انتخابات منتصف الولاية الأميركية

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بقلم:  يورونيوز
التقاء نهري ألغني ونهر مونونغاهيلا ليشكلا نهر أوهايو في وسط مدينة بيتسبرغ. 2022/01/22
التقاء نهري ألغني ونهر مونونغاهيلا ليشكلا نهر أوهايو في وسط مدينة بيتسبرغ. 2022/01/22   -   حقوق النشر  جيني جي بوسكار/أ ب

أفادت تقارير إخبارية أن نائبا أميركيا توفي الشهر الماضي، أعيد انتخابه مجددا بغالبية ساحقة عضوا في برلمان ولاية بنسلفانيا، خلال انتخابات منتصف الولاية.

وتوفي الديموقراطي توني ديلوكا الذي يمثل إحدى ضواحي مدينة بيتسبورغ في برلمان الولاية، في 9 تشرين الأول/اكتوبر عن عمر ناهز 85 عاما، لكن الأوان كان قد فات لإزالة أسمه من القوائم الانتخابية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيضا من التعليقات إعاد انتخاب شخص متوفي.

واستعاد ديلوكا مقعده بنسبة 85% من الأصوات مع فرز 98% منها. وسوف يتم إجراء انتخابات خاصة بالمقعد لتحديد من سيشغله.

وقال الحزب الديموقراطي في بنسلفانيا على تويتر: "بينما نشعر بالحزن الشديد لفقدان النائب توني ديلوكا، نحن فخورون برؤية الناخبين يواصلون إظهار ثقتهم به وبالتزامه بالقيم الديمقراطية، من خلال إعادة انتخابه بعد وفاته".

المصادر الإضافية • أ ف ب