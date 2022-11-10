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الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يبدأ جولة خارجية تضم مصر وآسيا وأندونيسيا ولقاء مع الرئيس الصيني

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
الرئيس الأمريكي جو بايدن، 9 نوفمبر 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن، 9 نوفمبر 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة خارجية تستمر أسبوعاً يوم الخميس تضم مصر وآسيا، يواجه خلالها بعض أكثر القضايا الشائكة في السياسة الخارجية لبلاده، مدعوماً بنتائج أفضل من المتوقع للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وبعد المشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) في مصر يوم الجمعة يسافر بايدن لحضور اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وقمة شرق آسيا في كمبوديا في 12 و13 تشرين الثاني/ نوفمبر، والاجتماع السنوي لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية في إندونيسيا في 14 و15 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وسيعقد أول اجتماع مباشر مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين إذ يأمل في استكشاف "الخطوط الحمراء" لشي والتحدث مع الحلفاء بخصوص معاقبة روسيا بسبب غزوها أوكرانيا ومناقشة احتواء كوريا الشمالية بعد اختبارها إطلاق عشرات الصواريخ.