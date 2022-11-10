English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
مصر
عاجل

محامي علاء عبد الفتاح يؤكد أنه لم يتمكن من رؤيته رغم حصوله على تصريح قضائي

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع وكالات
صورة أرشيفية لعلاء عبد الفتاح
صورة أرشيفية لعلاء عبد الفتاح   -   حقوق النشر  AFP

أكد خالد علي محامي السجين السياسي الأبرز في مصر علاء عبد الفتاح أن سلطات السجن لم تسمح له برؤية موكله رغم حصوله على تصريح من النيابة العامة، معللة ذلك بأن التصريح صدر الأربعاء وليس الخميس.

وكتب المحامي على فيسبوك "مكتب النائب العام أخطرنا اليوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) بصدور التصريح" ولكن سلطات السجن "أخطرتني بأنه لا يمكن لي زيارة علاء لأن التصريح مؤرخ بتاريخ 9 نوفمبر واليوم 10 نوفمبر ولابد من تنفيذ التصريح في نفس اليوم". وأوضح خالد علي أن تصاريح الزيارة التي تصدر من النيابة العامة للمحامين يمكن عادة استخدامها "خلال أسبوع".

وكانت منى سيف، شقيقة‭‭ ‬‬علاء، قد قالت سابقاً إن محاميه ما زال يحاول زيارته في سجن خارج القاهرة يوم الخميس.

وكانت قد ذكرت على تويتر في وقت سابق بأن سلطات السجن تحاول منع زيارة المحامي خالد علي، لكنها قالت إنها حذفت التغريدة لأن المسألة لا تزال قيد التفاوض.