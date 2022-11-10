محامي علاء عبد الفتاح يؤكد أنه لم يتمكن من رؤيته رغم حصوله على تصريح قضائي

أكد خالد علي محامي السجين السياسي الأبرز في مصر علاء عبد الفتاح أن سلطات السجن لم تسمح له برؤية موكله رغم حصوله على تصريح من النيابة العامة، معللة ذلك بأن التصريح صدر الأربعاء وليس الخميس.

وكتب المحامي على فيسبوك "مكتب النائب العام أخطرنا اليوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) بصدور التصريح" ولكن سلطات السجن "أخطرتني بأنه لا يمكن لي زيارة علاء لأن التصريح مؤرخ بتاريخ 9 نوفمبر واليوم 10 نوفمبر ولابد من تنفيذ التصريح في نفس اليوم". وأوضح خالد علي أن تصاريح الزيارة التي تصدر من النيابة العامة للمحامين يمكن عادة استخدامها "خلال أسبوع".

وكانت منى سيف، شقيقة‭‭ ‬‬علاء، قد قالت سابقاً إن محاميه ما زال يحاول زيارته في سجن خارج القاهرة يوم الخميس.

وكانت قد ذكرت على تويتر في وقت سابق بأن سلطات السجن تحاول منع زيارة المحامي خالد علي، لكنها قالت إنها حذفت التغريدة لأن المسألة لا تزال قيد التفاوض.