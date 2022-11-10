شاهد: عمليات ترميم روسية لجسر كيرتش في شبه جزيرة القرم

تقوم موسكو بعمليات ترميم للأجزاء المتضررة من جسر كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا. وعرضت وكالة النقل البري الفيدرالية الروسية Rosavtodor مشاهد لأعمال الترميم الجارية بعد أن تعرض الجسر لانفجار في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

كانت الحكومة الروسية قد أمرت المقاولين بإنهاء الإصلاحات بحلول يوليو 2023.

وألقت روسيا باللوم على أوكرانيا في الهجوم، ووصفه الرئيس الروسي حينها بأنه "عمل إرهابي"، في حين شهدت أوكرانيا احتفالات واسعة النطاق عقب الهجوم، لكن حكومة كييف نفت تورطها فيه.

يعد الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومتراً الأطول في أوروبا وطريق إمداد رئيسي للقوات الروسية في أوكرانيا. افتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2018، بعد أربع سنوات من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ويربط شبه جزيرة القرم الشرقية بشبه جزيرة تامان في جنوب روسيا عبر مضيق كيرتش.

تسبب الهجوم بانهيار أجزاء فى منتصف الطريق لواحد من جانبي الجسر فى البحر، كما تسبب فى تدمير خط السكة الحديد.