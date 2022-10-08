شاهد: لحظة انفجار جسر القرم

أدى انفجار كبير نجم عن شاحنة مفخخة إلى توقف الحركة على جسر القرم المنشأة الأساسية ورمز ضم شبه الجزيرة الأوكرانية التي تحمل الاسم نفسه، كما أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب من دون أن تتهم أوكرانيا.

ويظهر في لقطات للجسر يتم تداولها عبر الإنترنت خط السكة الحديد مشتعلًا على امتداد عشرات الأمتار وقسمًا منهارًا من الطريق.

وأعلن المحققون الروس مقتل ثلاثة ركاب في سيارة كانت تسير قرب الشاحنة وقت الانفجار. وقالت لجنة التحقيق إن "جثتي ضحيتين - هما رجل وامرأة - انتشلتا من المياه"، مؤكدة أنها حددت هوية صاحب الشاحنة وهو من سكان منطقة كراسنودار في جنوب روسيا.

وكانت لجنة التحقيق الروسية قد قالت في وقت سابق إن الانفجار نتج عن "سيارة مفخخة" و"أدى إلى اشتعال النار في سبعة مقطورات صهاريج للسكك الحديدية كانت متوجهة إلى شبه جزيرة القرم".

من جهتها، قالت لجنة مكافحة الإرهاب إن "مسارين انهارا جزئيا" على الجسر، مشيرة إلى أن قوس الجسر لم يتأثر.

وذكرت وكالات أنباء روسية أنه تم إيقاف حركة السكك الحديدية والطرق، وتم تشغيل عبارات للعبور.