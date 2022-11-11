مادونا تثير غضب جمهورها بعد نشرها مقطعا مصورا تشرب فيه من وعاء كلب

أثارت ملكة البوب الأمريكية، مادونا، عاصفة من الجدل بعد أن نشرت مشهدا مصورا على منصة مشاركة الصور "إنستغرام"، تظهر فيه وهي تشرب الماء من وعاء للكلاب كان بجوارها على الأرض.

وأطلت المغنية والممثلة الأمريكية الشهيرة البالغة من العمر 64 عاما، في مجموعة من الصور وهي جالسة على متن دراجة نارية أو ممددة بجانب مخزن للطعام...

وفي آخر لقطات الفيديو ظهرت مادونا وهي تشرب الماء من وعاء للكلاب مما أغضب كثيرا متابعيها.

واعتبر البعض أن المغنية العالمية تدمر تاريخها الفني من خلال هذه الممارسات التي "لا طعم لها"، بحسب وصف البعض.

وعلق دييغو على المشهد المحمل قائلا: "يصبح الأمر محرجًا أكثر فأكثر.. ليس من السهل أن تكون من معجبي مادونا، للأسف لقد كنت رمزا".

وكتبت تيريز، "لا أريد متابعة مادونا بعد الآن .. لماذا لا تتقدمين بالعمر برشاقة كما يقترح عليك الجميع؟".