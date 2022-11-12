لاعبة قوس إيرانية تقول إنها لم تلحظ سقوط حجابها خلال حفل لتوزيع الجوائز

قالت لاعبة القوس والسهم الإيرانية بارميدا قاسمي، إنها لم تلحظ سقوط حجابها من على رأسها خلال مراسم لتوزيع الجوائز في طهران، بعد أن بدت في مقطع مصور أنها سمحت بسقوط حجابها في لقطة فُسرت على نطاق واسع على أنها لفتة لإظهار دعمها للاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقالت قاسمي في مقطع مصور نشرته على إنستغرام إنها لم تلحظ سقوط الحجاب "بسبب الرياح وكثرة الإجهاد".

وأضافت في المقطع الذي ظهرت فيه وهي ترتدي الحجاب "أدى ذلك إلى ردود فعل تسببت في بعض سوء الفهم. لم يكن عندي أو عند أسرتي أي مشكلة مع الحجاب قط. أردت أن أعتذر للناس والمسؤولين وزميلاتي في الفريق".

وأثار بيانها تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أنها تعرضت لضغوط. وتقول جماعات حقوقية، إن السلطات الإيرانية لديها سجل حافل في بث اعترافات قسرية. وينفي المسؤولون الإيرانيون مثل هذه الاتهامات.

وتشهد إيران احتجاجات على مستوى البلاد منذ وفاة مهسا أميني (22 عاما) في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها قبل شهرين تقريبا لارتدائها "ملابس غير لائقة".

كما أظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الفريق الوطني لكرة السلة وهو يبدو أنه يمتنع عن ترديد النشيد الوطني خلال مباراة مع الصين في طهران يوم الجمعة.

وجاء ذلك بعد أن أظهرت مقاطع مصورة الأسبوع الماضي امتناع الفريق الوطني لكرة الماء عن ترديد النشيد خلال مسابقة في تايلاند.

ودعا رجل دين في مدينة أرومية شمال غرب البلاد خلال صلاة يوم الجمعة إلى معاقبة الرياضيين الذين امتنعوا عن ترديد النشيد الوطني، بحسب وكالات أنباء إيرانية.

وفي المقطع الخاص بحفل مسابقة القوس والسهم الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت قاسمي تقف إلى جانب أخريات على منصة التتويج عندما سمحت بسقوط حجابها بينما صفق أشخاص من الجمهور لم يظهروا في المقطع وهم يصيحون "برافو". وحاولت اللاعبة التي كانت تقف إلى جوارها رفع حجابها، لكنها أبعدت رأسها.