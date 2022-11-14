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الضفة الغربية

مقتل شابة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

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بقلم:  يورونيوز
السيارة التي كانت تقل سناء التل البالغة من العمر 19 عامًا والتي أصيبت برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة بيتونيا بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
السيارة التي كانت تقل سناء التل البالغة من العمر 19 عامًا والتي أصيبت برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة بيتونيا بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.   -   حقوق النشر  أ ف ب

قتلت شابة فلسطينية تبلغ من العمر 19 عاما الإثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تنفيذه عملية اعتقال في بلدة بيتونيا القريبة من رام الله في الضفة الغربية، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضح بيان للجيش الرسرائيلي أن "مركبة فلسطينية اقتربت من جنوده خلال نشاط امني في بلدة بيتونيا. طلب الجنود من المركبة التوقف لكنها لم تتوقف وتم اطلاق النار على المركبة، وعرف ان هناك اصابة".

ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن "الفتاة سناء الطل (19 عاما) استشهدت بعد اصابتها برصاصة في الراس اطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بلدة بيتونيا". وحسب مصادر أمنية فلسطينية، اعتقل الجيش الإسرائيلي ثلاثة أشخاص خلال العملية.

وينفذ الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ العام 1967، عمليات دهم واعتقال في مختلف المدن الفلسطينية وتصاعدت وتيرتها منذ شهر آذار/مارس الماضي عقب تصعد المواجهة بين الطرفين.

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وقال شاهد عيان إن السيارة التي تواجدت فيها الفتاة تعرضت لإطلاق نار كثيف بعد ان تفاجأ من بداخلها بالجيش. وقال بكر عرموش لوكالة فرانس برس "لم تكن هناك حادثة دهس والجيش أطلق النار على المركبة عشوائيا".

المصادر الإضافية • أ ف ب