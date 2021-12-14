إطلالة شيرين حليقة الرأس تثير الجدل على مواقع التواصل ورجل دين يدعوها لارتداء الحجاب والتوبة

أطلت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بطريقة غير متوقعة خلال حفلها الأخير حيث حلقت شعرت بالكامل، وهي الإطلالة الأولى التي تظهر بها بعد إعلان طلاقها من حسام حبيب في 3 ديسمبر- كانون الأول الجاري.

وقبل صعودها على المسرح في مهرجان أم الإمارات الموسيقي في كورنيش أبو ظبي، تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورة لها رفقة المنتج اللبناني يوسف دندش وانهالت التعليقات حول قصة شعرها الملفتة لتصبح حديث الساعة.

حملة دعم في العالم العربي

أعرب العديد من رواد التواصل عن مدى تأثرهم بالأحداث التي شهدتها حياة الفنانة المصرية، خاصة تداعيات طلاقها على حالتها النفسية. وأكدوا دعمهم غير المشروط لشيرين من خلال منشورات مختلفة على المنصات.

كتبت دلع المفتي تغريدة عبر حسابها الخاص على تويتر: "أيًا كان السبب وراء حلق شعرك… نحبك كما أنت بعفويتك وبساطتك وضحكتك، وحبك للحب والحياة. لا عليك بمن حاول كسر ظهرك، نحن كلنا ظهرك".

وقال إيلي أبو نجم: "كتير حب لشيرين عبد الوهاب بشعر ومن دون شعر، باكتئاب ومن دون إكتئاب، وين ما كنتِ وكيف ما كنتِ ومع مين ما كنتِ".

وأشادت الصحفية ليليان داوود بشجاعة شيرين قائلة: "بكل مراحل حياتها لم تفقد عفويتها وتلقائيتها وظلت شجاعة رغم كل الصعاب. ام متفانية وفنانة موهوبة وصوت لن يتكرر.. واقولكم على سر؟ معظم النساء وانا منهن يتمنين ان يجربن قصة الشعر هذه ولو لمرة بحياتهن! برافو".

جدل حلق الشعر وتعليق شيخ الأزهر

في ظل التعليقات الإيجابية الكثيرة التي تدعم إطلالة شيرين الجريئة، خرج أحد علماء الأزهر برأي مختلف تماما عما هو متداول على منصات التواصل.

فقد أكد شاهين الطوخي، أحد علماء الأزهر الشريف في مصر، أن النبي محمد نهى أن تحلق المرأة شعر رأسها إلا في بعض الحالات والاستثناءات كوجود أذى في الرأس أوتساقط الشعر دون حل.

وأشار إلى أنه إذا كان سبب حلق الشعر الحزن والتشبه بعادات قديمة فهذا حرام شرعاً ويعتبر تشبها بأمور الجاهلية، معقبا على إطلالة المطربة شيرين الأخيرة: "إذا غاب العلم والدين والعمل تصبح هذه النتيجة الطبيعية".

وهو ما أكده الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة فتوى الأزهر سابقا، في حديث إلى صحيفة "الوطن" المصرية، قائلا إن "الحديث الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حديث له سند وصحيح وذكر في صحيح البخاري ومسلم، وذكره بعض الأئمة الكبار مثل الترمذي وغيره، وهو حديث مروي عن أبي موسى الأشعري، كما أن للحديث عدة تفسيرات".

واعتبر الشيخ نعمان أن "ما قامت به شيرين عبد الوهاب بحلق شعرها دون مبرر شرعي، لا يصح، ويجب عليها أن تراجع نفسها وتتوب إلى الله تعالى، وترتدي الحجاب، حتى يتوب الله عليها".

ووجه رسالة إلى الفنانة قائلا: "ولو استطعتي أن تعتمري فافعلي ذلك واستغلي نعمة الله عليكِ بالصوت الحسن فيما يرضى الله تعالى".

وتعليقا على تصريحات شيخ الأزهر، كتبت نهى ماهر: "اللي عملته شيرين من حلق شعرها زيرو نتيجة ضغط نفسي تعرضته من طلاقها الأخير فده حرية شخصية ليها ولكن انا وجهة نظري التقرب إلى الله وقراءة القرآن اكثر حين يتعرض الشخص الي مشكلة قاسية وضغط نفسي أفضل من حلاقة الشعر".

حلق الشعـر والانهيار النفسي

قالت المصممة الفرنسية الراحلة كوكو شانيل إن "المرأة التي تقص شعرها على وشك أن تغير حياتها"، وهذا ما لوحظ عند بعض الأسماء الشهيرة اللواتي أقدمن على قص شعرهن بشكل كامل عند المرور بفترة نفسية عصيبة أو صدمة نتيجة انفصال عاطفي أو مشاكل عائلية أو مهنية.

وفي عشرينيات القرن الماضي، كانت النساء القويات يعتبرن الشعر القصير للغاية وسيلة للتمرد على المعايير والقوالب التقليدية، مثل فريدا كاهلو التي قصت شعرها الطويل بعد طلاقها من زوجها دييغو ريفيرا عام 1940.

في عام 2007، أقدمت المغنية بريتني سبيرز على حلق شعر رأسها تماما غداة إجرائها فحوصات طبية. وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية آنذاك أن سبيرز دخلت إلى أحد صالونات تصفيف الشعر وطلبت من مصففة الشعر أن تخلصها من شعرها لتصبح صلعاء تماماً.

فيما صرح صديق سابق للمغنية الأمريكية أنها حلقت شعرها خوفا من إجراء اختبار لها للكشف عما إذا كانت تتعاطى مخدرات وأن يستخدم ذلك ضدها في معركة بشأن حضانة طفل مع زوجها السابق.

وفي عام 2020، أطلت الفنانة السورية أصالة نصري بشعر قصير تزامن مع انفصالها عن المخرج طارق العريان لتحسين حالتها النفسية.