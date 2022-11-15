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رسالة على تويتر: الناشط المصري علاء عبد الفتاح يوقف إضرابه عن الطعام

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بقلم:  يورونيوز  مع وكالات
رسالة على تويتر: الناشط المصري علاء عبد الفتاح يوقف إضرابه عن الطعام

قالت أسرة الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح في رسالة نشرتها أخته سناء سيف على تويتر إنه أوقف إضرابه عن الطعام.

وجاء في الرسالة التي تحمل تاريخ يوم الاثنين، ونشرتها شقيقتيه مني وسناء على تويتر "لقد أوقفت إضرابي. سأشرح كل شيء يوم الخميس".

وكتبت شقيقته منى سيف على تويتر "استلمنا جواب من علاء اليوم مكتوب بتاريخ أمس يقول فيه إنه أنهى إضرابه عن الطعام". وأشارت إلى أنه بدأ في الثاني من نيسان/أبريل إضرابا عن الطعام ولم يكن يتناول سوى 100 سعرة حرارية يوميا.

وأعربت منى عن شعورها بـ"ارتياح حذر" عقب قراءة رسالة علاء وقالت إنه يريد الاحتفال بعيد ميلاده بصحبة عائلته من داخل السجن وهي رغبة يشير إليها لأول مرة منذ ثلاث سنوات.