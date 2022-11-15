هولندا تحظر استخدام أكسيد النيتروجين أو "غاز الضحك" لغايات الترفيه

أعلنت هولندا الإثنين منعها اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير حيازة أو بيع أكسيد النيتروجين، المعروف بغاز الضحك والذي يستخدمه شباب كثر خلال الاحتفالات أو المناسبات الاجتماعية رغم مخاطره.

وأعلنت وزارتا العدل والصحة الهولنديتان في بيان مشترك، أن "حظر أكسيد النيتروجين سيدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2023"، إذ سيُدرج بدءاً من هذا التاريخ على "القائمة الثانية للقانون بشأن الأفيون"، ما يعني حظر بيعه أو حيازته. ويبقى الاستخدام المهني لأكسيد النيتروجين مسموحاً في الأوساط الطبية أو الغذائية.

ويُستخدم هذا الغاز كمسكّن للآلام في الطب، لكنه مستخدم أيضا لتأثيراته النفسية على المدى القصير، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثاً إلى أربع دقائق، عند تنشقه خصوصاً بواسطة بالونات مطاطية منفوخة.

عشرات المتظاهرين يقومون باستنشاق جماعي لأكسيد النيتروجين المعروف باسم غاز الضحك أمام البرلمان في لندن 2015/08/01 JACK TAYLOR/Jack Taylor

وقد يؤدي تنشق هذا الغاز إلى الاختناق أو فقدان الوعي، إضافة إلى حروق، وأيضاً في حال استخدامه بشكل متكرر أو بجرعات قوية، قد تنجم عنه اضطرابات عصبية ودموية ونفسية وقلبية.

وقال وزير الصحة والرخاء والرياضة مارتن فان أويخن، إن "استخدام أكسيد النيتروجين لغايات الترفيه يسبب مخاطر صحية هائلة". وأضاف في تصريحات أوردها البيان قائلا: "لقد رأينا تقارير كثيرة في نشرات الأخبار عن حوادث مريعة تعرض لها أشخاص تناولوا أكسيد النيتروجين". ولفتت قناة "ان او اس" الهولندية العامة إلى أن استخدام غاز الضحك رُصد في 63 حادثة، أدت إلى وفيات في السنوات الأخيرة وفق أرقام الشرطة.