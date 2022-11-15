شاهد: اكتشاف أقدم نص للغة منطقة الباسك في إسبانيا

تم اكتشاف أقدم نص للغة منطقة الباسك القديمة في منطقة نافارا الإسبانية، منقوشا على صفيحة برونزية تجسم يدا بشرية مضى عليها من الزمن أكثر من ألفي سنة بحسب سلطات الإقليم.

وقالت رئيسة نافارا ماريا شيفيت " إن يد -إيروليجي- تمثل محطة تاريخية مهمة، فهي مثل غيرها تعتبر إحدى محطات تاريخنا وثقافتنا، وتمثل حتى الآن نقلة في المعرفة، ونحن نرى بشكل مباشر ما هي استعمالات وعادات شيء ما بقي إلى غاية اليوم على حاله".

وتضيف ماريا قائلة إن هذه اليد والنص المكتوب عليها، تمثل أول شهادة مباشرة تأتينا من أناس شعب فاسكون، (الذين يعتبرون أسلاف سكان الباسك الحاليين)، وهذه هي أول مرة تكون للناس اليوم فرصة الاستماع إلى صوتهم مباشرة.

وبحسب شيفيت، فإن يد إيروليجي هي أقدم وثيقة من لغة الباسك القديمة. وإلى غاية الآن، كان يعتقد أن هؤلاء المستوطنين لم يكونوا يكتبون، وأن نظام الرسم لديهم مشتق من اللغة الأيبيرية وقد كيفوه مع لغتهم، على حد قولها.