وفاة رئيس مجمع اللغة العربية في دمشق مروان محاسني عن 96 عاماً

توفي صباح الأحد عن 96 عاماً رئيس مجمع اللغة العربية في دمشق الدكتور مروان محاسني، الذي يعتبر أحد أبرز أعلام الثقافة في سوريا. ووصف أقدم مجمع للغة العربية في العالم العربي وفاة رئيسه منذ عام 2008 مروان محاسني بأنها "خسارة كبيرة على مختلف الصعد وطنيًّا وقوميًّا وإنسانيًّا"، بحسب ما جاء على موقعه الرسمي.

ورأى الباحث التاريخي والمؤلف سامي مروان مبيّض أن الراحل "آخر الكبار، مقاماً وعِلماً ورقيّاً"، مشيراً إلى محاسني المولود في العاصمة السورية عام 1926 هو "ابن دمشق البار". ونشرت الأستاذة الجامعية في جامعة الملك ابن عبد العزيز رشا نويلاتي على موقعها في فيسبوك نبذة عن حياة الفقيد.

وشغل الراحل الحائز درجة الدكتوراه في الطب البشري من جامعة دمشق، وإجازة في اللغة العربية عشرات المناصب الطبية والثقافية، كان آخرها ترؤسه المجمع، وألف وشارك في تأليف عشرات الكتب والدراسات والمخطوطات.

وتأسس مجمع دمشق عام 1919 في عهد حكومة الملك فيصل، وكان يُعرف بالشعبة الأولى للترجمة والتأليف، واتخذ لنفسه أهدافاً منها النظر في إصلاح اللغة، ووضْع ألفاظ للمستحدثات العصرية والتنشيط على التأليف والتعريب.