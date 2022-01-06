هل تنجح وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية باستقطاب المجتمع الإسرائيلي عبر البث باللغة العبرية؟

أعلنت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الخميس إعادة إطلاق صفحتها باللغة العبرية لنقل وجهة النظر الفلسطينية إلى المجتمع الاسرائيلي بشكل موضوعي بعيدا عن الرقابة العسكرية الاسرائيلية، والتأثير في الراي العام الإسرائيلي بشكل مباشر.

وقالت رئيسة تحرير الوكالة خلود عساف لوكالة فرانس برس: "نعلم أن وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم متأثرة كثيرا بالفكر اليميني المتطرف، حتى في نقلهم للخبر الفلسطيني".

وأضافت عساف أن "الهدف من البث باللغة العبرية هو نقل وجهة النظر الفلسطينية للمجتمع الاسرائيلي بكل موضوعية، وبعيدا عن الرقابة العسكرية الاسرائيلية التي تفرض على وسائل الإعلام الإسرائيلية".

وعملت الوكالة على نشر اخبارها باللغة العبرية لحوالي ستة سنوات، وتوقفت عن ذلك في 2016. وتبث وكالة الانباء الفلسطينية التابعة مباشرة للسلطة الفلسطينية باللغتين الانجليزية والفرنسية الى جانب اللغة العربية الرسمية للوكالة.

وصيف 2021، افتتحت اذاعة" القدس 24" التي تتناول في نشرتها العبرية أهم المواضيع على الساحتين الإسرائيلية والفلسطينية، بالإضافة إلى قصص إنسانية.

ومع أن الإذاعة تبث محتوى باللغة العبرية "تتماشى سياسة التحرير في الإذاعة مع الموقف الوطني الفلسطيني، الذي يحرم التواصل مع الجانب الإسرائيلي"، بحسب ما قالت مديرة تحرير الإذاعة في وقت سابق لوكالة فرانس برس.

ولطالما كانت هناك محاولات من قبل المؤسسة الفلسطينية بشكل مباشر أو غير مباشر لايصال وجهة النظر الفلسطينية باللغة العبرية.

فقد أسس السياسي والصحافي زياد ابو زياد من حركة فتح مجلة "غيشر" (الجسر) نصف الشهرية باللغة العبرية في 1986 لطرح المسائل السياسية الساخنة عن القضية الفلسطينية .

وكانت اذاعة صوت العاصفة الفلسطينية التابعة لفتح التي بدأت بثها ستينات القرن الماضي، تبث لفترة وجيزة باللغة العبرية "لتحريض الشارع الإسرائيلي على الصهيونية" حسب الحركة.