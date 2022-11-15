مجموعتا "توتال انيرجيز" و"إيني" توقعان اتفاقية إطارية مع إسرائيل بشأن حقل الغاز المشترك مع لبنان

وقّعت مجموعتا "توتال إنيرجيز" الفرنسية و"إيني" الايطالية اتفاقية إطارية مع إسرائيل بشأن حقل الغاز المشترك مع لبنان، حسبما أعلنت المجموعة الفرنسية في بيان الثلاثاء.

وذكر البيان أن لبنان وإسرائيل توصّلا، من خلال وساطة أميركية، إلى توقيع اتفاق في 27 تشرين الأول/أكتوبر "لتنفيذ اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان" الذي يضمن توزيع حقول الغاز البحرية القيّمة في شرق البحر المتوسط ويخفف التوتر في المنطقة. وتشمل هذه الحقول البلوك 9 حيث ستتمكن المجموعتان من الحفر "في مساحة تمّ تحديدها وقد تمتدّ إلى البلوك 9 والمياه الإسرائيلية جنوبي الحدود البحرية التي تم تحديدها مؤخرًا".

وقسّم لبنان المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى عشر مربعات والبلوك 9 يشكّل جزءًا من المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.

ولفتت المجموعة الفرنسية إلى أنها "مشغّلة منطقة الاستكشاف في البلوك 9 في لبنان وأنها تملك 60% من حصة المشاركة فيه إلى جانب شريكتها مجموعة إيني (40%)" الايطالية.

وقال المدير العام لمجموعة "توتال إنيرجيز" باتريك بوياني في بيان "سنستجيب لطلب البلدَين لتقييم الأهمية المادية للموارد الهيدروكربونية وإمكانياتها الإنتاجية في هذه المنطقة".