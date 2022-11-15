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بلجيكا

فيديو: محكمة استئناف بلجيكية تؤكد رفض تسليم الإمام المغربي إيكويسن لفرنسا

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
الإمام المغربي حسن إيكويسن
الإمام المغربي حسن إيكويسن   -   حقوق النشر  AFP

أكدت محكمة الاستئناف في مونس في بلجيكا الثلاثاء رفض تسليم الإمام المغربي حسن إيكويسن الذي يطالب به القضاء الفرنسي بعد تهرّبه من أمر بالطرد نهاية الصيف، حسبما أعلن مكتب المدعي العام في مونس.

وأكدت المحكمة قراراً صادراً عن محكمة تورناي الابتدائية في 21 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال نائب المدعي العام فرانسوا ديمولين لوكالة فرانس برس إن "المحكمة تعتبر أن الوقائع التي تستند إليها مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة في 31 آب/أغسطس 2022 لا تشكل جريمة بموجب القانون البلجيكي".

واضاف "نتيجة لذلك لم يتم تنفيذ مذكرة التوقيف الاوروبية كما كانت قررت المحكمة".

وقال محاميا الإمام لوسي سيمون ونيكولا كوهين "إنه انتصار للقانون".

وأوقفت السلطات البلجيكية في 30 أيلول/سبتمبر الإمام المغربي حسن إيكويسن الملاحق من قبل فرنسا بسبب تصريحات اعتُبرت "مخالفة لقيم الجمهورية".

وتوارى الإمام عن الأنظار منذ قرار مجلس الدولة السماح بطرده في نهاية آب/أغسطس، ثم صدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقه عن قاض للتحقيق في فالنسيان (شمال) بتهمة "التهرب من تنفيذ قرار الترحيل".