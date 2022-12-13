محكمة فرنسية تدين 8 متهمين في هجوم نيس عام 2016

قالت محكمة فرنسية الثلاثاء، إن المتهمين الثمانية الذين حوكموا بشأن هجوم بشاحنة في عام 2016 في مدينة نيس الفرنسية مذنبون، لأدوارهم في الجريمة التي قُتل فيها 86 شخصا، وأصدرت أحكامتا تتراوح بين سنتين و18 سنة سجنا بحقهم.

وقُتل المهاجم محمد لحويج بوهلال برصاص الشرطة في الحال، بعد أن أشاع الفوضى والرعب على امتداد كيلومترين من شارع ساحلي في نيس، حيث كانت العائلات تحتفل باليوم الوطني (يوم الباستيل)، متسببا في مقتل العشرات، وجرح 400 آخرين.

وأدانت المحكمة محمد غريب، المتهم الرئيسي وصديق بوهلال، بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وعاقبته بالسجن 18 عاما. كما أدانت متهمين إثنين آخرين بمساعدة بوهلال في الحصول على أسلحة والشاحنة. وكانت المحاكمة استغرقت ثلاثة أشهر.