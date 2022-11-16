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تركيا

محكمة تركية تدين عدنان أوكتار بجرائم جنسية وتحبسه مدة 8600 سنة

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بقلم:  يورونيوز
عدنان أوكتار خلال اعتقاله إسطنبول في العام 2018
عدنان أوكتار خلال اعتقاله إسطنبول في العام 2018   -   حقوق النشر  أ ف ب

قضت محكمة في مدينة اسطنبول التركية هذا الأربعاء بسجن الداعية عدنان أوكتار بعد أن تمّت إدانته بسلسلة من الجرائم، بينها اعتداءات جنسية، لأكثر من 8600 سنة.

حصد أوكتار المعروف باسم هارون يحيى شهرة من خلال تقديمه برنامجاً على قناة عبر الإنترنت يظهر فيه محاطاً بنساء يرتدين ملابس مثيرة كان يسميهنّ "القطط".

وحُكم على الرجل الستيني الذي اعتُقل في تموز/يوليو 2018، بالسجن 8658 عاماً لإدانته بجرائم تشمل الاعتداء الجنسي وسرقة بيانات شخصية واحتجاز حرية، على ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية. 

وصدرت العقوبة نفسها في حق عشرة متهمين هم أعضاء في منظمته. وقد سبق أن دين أوكتار أوائل كانون الثاني/يناير 2021 بالسجن 1075 عاماً، قبل أن تلغي محكمة استئناف الحكم الصادر في حقه.

المصادر الإضافية • أ ف ب